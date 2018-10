José Guerra duda que el 75% del Presupuesto 2019 sea destinado al gasto social

Emilys Sarache / 24 oct 2018.- El diputado José Guerra, integrante de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, consideró este miércoles que un monto requerido por el Proyecto de Ley del Presupuesto para 2019 de 1 billón 529 mil 780 millones de bolívares soberanos (Bs.S) y un total de 424.939.016 Petros, “no es mucho porque depende de la inflación y ahora parece mucho porque son un montón de ceros”.



Guerra asimismo, explicó que el presupuesto no es aprobado por la Asamblea Nacional continuará el endeudamiento tanto “en moneda nacional como extranjera”. El gobierno en 2017 decidió no presentar el presupuesto ante la AN “y los mercados les dijo que si no había aprobación legislativa constitucional nadie les va a prestar, ellos violaron la ley y ningún organismo multilateral, ni la banca de inversión, ni ningún ente que preste dinero lo va a poner en un país si no está basado en una ley que es lo que dice la Constitución en el artículo 212”.

Por otro lado, señaló que “hay un ingreso de origen petrolero que tiene que ver con la cantidad de barriles que uno exporta y el precio por el cual uno exporta (…) La cantidad de petróleo exportado ha caído consecutivamente”.

El economista descartó que 75 % del presupuesto se vaya a destinar al gasto social “porque no hay política social con hiperinflación porque la hiperinflación es la destrucción de la capacidad adquisitiva de una moneda, no hay política social que valga, esto es mentira, es un presupuesto basado sobre una premisa falsa”.

Por último, indicó que el Petro puede que no logre ayudar al pais a tener un correcto financiamiento internacional.

“Si Venezuela no tiene financiamiento externo no hay solución a la crisis (…) Para acceder al mercado mundial no se necesitan Petros, necesita confianza (…) Tenemos $ 7 mil millones en incumplimiento de pagos, default, si no paga lo que debe nadie le va a prestar ni en Petros, ni en dólares, ni en euros, ni en ninguna divisa, la primera condición es pagar lo que se debe”, finalizó.

vaya al foro

Etiquetas: José Guerra | Petro