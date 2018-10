Dip. Milagros Eulate: Rechazamos despidos de directores y profesores

Emilys Sarache / 24 oct 2018.- La Asamblea Nacional denunció y repudió este miércoles el despido de directores y maestros por haber manifestado estos últimos días contra las nuevas tablas salariales.



“Esto ha sido ahora el modus operandi de este Gobierno para tratar a quien piensa diferente y quien lucha por reivindicaciones laborales que también lo establece nuestra Ley del Trabajo. Por tal motivo rechazamos rotundamente y estamos legislando para ello. Queremos darle un mensaje a los docentes. Un docente no se rinde, un docente lucha, un docente no va a dar un paso atrás (…) El gobernador debe dedicarse a darle respuesta a los muchachos con sus uniformes, su responsabilidad no es despedir a quien ha formado a Venezuela, su responsabilidad es velar por el interés del educador”, manifestó.

Asimismo, señaló que “tenemos casos como en la Universidad de los Andes, que persiguen a los directivos y a los gremialistas. El derecho que tiene un docente a ejercer sus reclamos y protestas, hoy en Venezuela es un delito lamentablemente”. La diputada precisó, por otro lado, que “han sido 20 años de lucha desde el magisterio venezolano contra la forma ideologizante que ha utilizado el Gobierno de manera permanente. Cambiaron las ideas de Andrés Bello, Simón Rodríguez por las ideas de ahora de un socialismo que han cambiado totalmente la educación, para cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes (…) Que sepan que desde la AN y desde el Magisterio estaremos a viva voz en defensa de todos los derechos de los venezolanos (…) Nosotros estaremos defendiendo el derecho y haremos justicia”. “Vamos a seguir los canales regulares, estas denuncias van a instancias internacionales porque aquí en el país no hay un tribunal legal”, finalizó.

Etiquetas: AN | Milagros Eulate | profesores