Didalco Bolívar: Ningún funcionario puede poner en tela de juicio la institucionalidad en Venezuela

ND / 30 oct 2018.- El presidente del partido Podemos, Didalco Bolívar, se refirió este martes a la destitución de Gustavo González López como director del Sebin, y aunque no entró en detalles sobre la gestión de López dentro de esta institución, señaló que los funcionarios del Estado no deben interferir en las decisiones del Poder Judicial.



“Si un juez toma la decisión de poner a alguien en libertad, quién es un funcionario para decir lo contrario. El poder judicial tomó una decisión, si usted cree que no es la correcta, entonces va a las instancias correspondientes, pero aquí tenemos que defender la institucionalidad de la Fiscalía, del Ministerio Público. Cualquier actitud de un funcionario, sea quien sea, no puede poner en tela de juicio la institucionalidad del poder judicial”, opinó Bolívar respecto a los cambios en el Sebin.

También hizo mención a la oposición venezolana que, a su juicio, maneja un doble discurso en relación a posibles encuentros que generen un diálogo con el Gobierno.

“Algo voy a decir, y que caiga donde tenga que caer. Los extremos se unen y se reúnen. Y esto va para la gente de la oposición y del oficialismo. Aquí hay una oposición que tiene doble discurso, por un lado se niegan a un diálogo diciendo que eso solo dará más tiempo al gobierno y por otro escenario tienen un acelerador metido para ver cómo salen de esta situación”, expresó.

Didalco Bolívar hizo mención a los posibles roces entre el dirigente del Psuv, Diosdado Cabello y el presidente de la República, Nicolás Maduro. “En toda familia uno tiene diferencias, ¿Cómo no va a existir diferencias en un partido político”, indicó el dirigente de Podemos.

Aun así, Bolívar asegura que el presidente Maduro tiene toda la disposición para superarlos.

En materia internacional habló sobre el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. Afirma que se siente identificado con lo ocurrido el domingo en el vecino país.

“Bolsonaro es un fenómeno que nace de las fisuras internas del PT que llevaron a una inhabilitación de Dilma Rousseff y a una cárcel al expresidente Lula”. Sin embargo, calificó al recién presidente electo como un “feminazi” o una “caja de sorpresas”.

Etiquetas: Didalco Bolívar | González Lopez | Podemos | Sebin