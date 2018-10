Diario Folha: Colombia sugiere alianza con Bolsonaro para derribar a Maduro

Jhoan Meléndez / 29 oct 2018.- Colombia apoyaría cualquier opción que termine derrocando a Nicolás Maduro y su Gobierno, entre esas opciones, aliarse con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para una intervención militar.

“Si el presidente electo Jair Bolsonaro ayuda a derribar a Maduro con una intervención militar, tendrá el apoyo de Colombia”, dijo un alto funcionario del Gobierno de Iván Duque, según reseño el diario brasileño Folha. No obstante, Chile y Argentina no verían con buenos ojos la posible intervención.

Según la fuente entrevistada por dicho medio, el país colombiano no habría firmado el acuerdo del Grupo de Lima donde existe un pacto de no recurrir a una intervención militar debido a que Duque no la descarta, pese a que no quiera ser el primero en involucrarse en este hecho.

“Colombia copiará sin duda alguna al primero que decida poner su pie en Venezuela, sea Trump o Bolsonaro (…) Duque confía que, estando esa operación en curso, con Brasil y tal vez los Estados Unidos involucrados, ellos participarían de alguna manera, pues la región ya no puede soportar un agravamiento de la diáspora venezolana”, precisó.

