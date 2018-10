Denuncian 19 pacientes renales muertos en Guanare por crisis en la Unidad de Diálisis La Coromotana

Luis Sequera / foto: Bianile Rivas / 29 oct 2018.- Yeccsi García, paciente renal de Guanare, denunció que han muerto 19 de sus compañeros durante el 2018, por la crisis que enfrenta el servicio en la Unidad de Diálisis La Coromotana.

De acuerdo a El Pitazo, los pacientes también expresaron el temor de que se produzcan nuevos decesos, debido a las condiciones en que reciben la terapia de hemodiálisis.

“Quedamos 101 pacientes registrados y no sabemos qué va a pasar con nosotros porque no hay aire acondicionado, no hay agua y los apagones eléctricos son constantes: por esa causa y por falta de mantenimiento, las máquinas se dañan progresivamente”, expresó García desde la sala de turnos de la institución.

“Esperamos que el Gobierno se ponga la mano en el corazón y reconozca nuestras vidas”, agregó García.

Le acompaña en su reclamo el también paciente Agustín Fassenda, quien precisa que, por falta de seguridad, los delincuentes se robaron hace seis meses los aires acondicionados sin que se materialice el compromiso de las autoridades de salud de reponerlos y garantizar la vigilancia en el local, reseñó El Pitazo.

A ello le suma la falta de agua potable para la realización de los tratamientos, unos 10 mil litros por sesión que no son suministrados por la estatal Hidrosportuguesa, sino que deben ser diligenciados y logrados en colaboración por los propios pacientes.

