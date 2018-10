David Paravisini: La estructura de Pdvsa es un engendro

ND / 26 oct 2018.- El constituyentista David Paravisini negó este viernes que la propuesta de crear la Corporación Venezolana de Energía tenga como objetivo sustituir a Pdvsa y argumentó que los problemas de Pdvsa no tienen su origen en quienes la han dirigido.



Así lo dijo en el programa Al Instante de Unión Radio.

“Se habla de una posibilidad frente a la fragmentación que tenemos en materia energética nacional; ministerios que estuvieron juntos algún tiempo fueron separados; estuvieron juntos Energía, Minas y Petróleo, ahora cada uno de ellos es un ministerio; el sistema eléctrico nacional está fragmentado; Pdvsa, como tal; pareciera que dicen, bueno, es que el general Quevedo no sirve para nada y entonces, ¿qué pasó con Ramírez?… entonces la pregunta es: ¿no pudiera ser que es una corporación como Pdvsa, criatura y engendro de las transnacionales y la social democracia o la democracia cristiana venezolana, no pudiera ser que es la estructura en sí misma constituye, como engendro de estos dos…”, pero no terminó por que la moderadora lo interrumpió.

“¿Entonces estamos hablando de una nueva Pdvsa?”, fue la pregunta.

“Estamos hablando de la estructura”, respondió Paravisini.

“Por ahí (por Pdvsa) han pasando gente como Alí Rodríguez; gente como Rafael Ramírez que hoy se precia de que pasó por ahí siguiendo las instrucciones del presidente Chávez, pero pregúntenle a los jubilados de Pdvsa qué hizo Rafael Ramírez… 2.500 millones de dólares les quitó Rafael Ramírez a los jubilados – que es un escándalo… pasa por ahí (por Pdvsa) Nelson Martínez; Eulogio del Pino, entonces, ¿qué pasa? ¿Es Quevedo que no sabe o es una estructura que está penetrada, impregnada de tal forma que los trabajadores de Pdvsa… se ven imposibilitados de poder actuar, reclaman que si Will Rangel, qué haces tú… pero vamos a sentarnos a ver qué pueden hacer esos trabajadores con ese tipo de organización y estructura frente a una gerencia anónima, que no se le saben las caras, no se saben quiénes son y entonces no hay producción; no hay mantenimiento; se pierden los recursos”.

“Es a eso lo que se refiere el tema de la estructura, que pareciera que no depende de las personas y eso tiene que ver con teorías de gerencia: la forma determina el contenido”.

Remató asegurando que dicha propuesta, que es académica y que surgió del Centro de Estudios de las Ciencias de la Energía de la Universidad Bolivariana de Venezuela, no ha sido presentada ni al presidente Nicolás Maduro ni a la Asamblea Nacional Constituyente.

