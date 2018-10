Chavismo Originario: La solución a la crisis debe ser consensuada, única forma de superar el odio social que nos permea

ND / 21 oct 2018.- Una plataforma denominada Chavismo Originario, cuya vocera es Indira Urbaneja Marun, publicó este domingo una carta abierta al país proponiendo una “salida negociada y socialmente consensuada” a la crisis.

Esto, tras el anuncio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de estar dispuesto a recibirlos.

“Nadie habla del profundo y más grave problema que después de lo económico nos persigue: La desarticulación y el odio social, es hora de admitir que después de 20 años de confrontación este país tiene un grave conflicto social y parece que no le estamos prestando la debida atención”.

El Chavismo Originario defiende la Constitución de 1999 y dice: “El chavismo como fuerza social y política no va ni tiene por qué desparecer, lo que sí hará es reagruparse, reorientarse y redefinir nuevos objetivos puesto que lo que en un principio se nos ofreció, un proyecto nacionalista, de justicia social, incluyente y revolucionario, desapareció”.

Agregan en la carta que “no es con sanciones, bloqueos o intervenciones como se resolverán nuestros problemas, tampoco es cerrando y cercenando los espacios democráticos, mucho menos persiguiendo o encarcelando a los que disientan”.

Finalmente, especifica que el ex alcalde metropolitano de Caracas, Juan Barreto, forma parte de otra alianza denominada Plataforma Alternativa Bolivariana.

A continuación el texto íntegro de la carta:

El día sábado 20 y domingo 21 de octubre de 2018, el Chavismo Originario se hizo tendencia en las redes sociales después que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se pronunciara vía Twitter sobre la posibilidad de recibirnos en la sede de este organismo. Debimos ser tendencia por irrumpir en la polarización política que tiene “el juego trancado” y que impide conseguir una salida a la crisis, por levantar la voz y hacer público nuestro deseo de querer convertirnos en un factor de mediación dentro de esta oscuridad y por ser la primera organización conformada por personas que provienen del chavismo que plantean salir a ocupar espacios en la comunidad internacional que hasta ahora solo han sido utilizados por la oposición.

Tristemente, Chavismo Originario se hizo tendencia por tres motivos principales:

1) Porque nadie habla del profundo y más grave problema que después de lo económico nos persigue: La desarticulación y el odio social, es hora de admitir que después de 20 años de confrontación este país tiene un grave conflicto social y parece que no le estamos prestando la debida atención. Chavismo Originario afloró el odio, la xenofobia y los bajos sentimientos tanto de un sector reaccionario de la oposición que parece no querer una salida a la crisis y que trae una profunda sed de venganza, pero también afloró el sentimiento de algunos “disque oficialistas” que se encargan de descalificar cualquier iniciativa que no venga del Psuv.

2) Porque los extremos se unieron, parece que un sector de la oposición y un sector del oficialismo tienen mucho en común, no en vano dicen que los extremos se tocan;

3) Porque tristemente, y esto nos debe llevar a reflexionar a TODOS, el odio y el resentimiento parecen ser más fuerte que las ganas de querer recuperar el país.

Venezuela atraviesa una dolorosa situación y es un error histórico negarlo, desde el sentimiento patriota, porque nos une la misma patria, quiero aclarar varios puntos:

1. El chavismo como fuerza social y política no va ni tiene por qué desparecer, lo que sí hará es reagruparse, reorientarse y redefinir nuevos objetivos puesto que lo que en un principio se nos ofreció, un proyecto nacionalista, de justicia social, incluyente y revolucionario, desapareció.

2. El nombre de este movimiento, por ahora, es Chavismo Bolivariano y Originario, no porque busque perpetuar el chavismo, sino porque quienes lo conformamos, principalmente, somos miembros de la base, como en mi caso que no soy una cara conocida. Para nosotros el proyecto original es bolivariano y está contenido en la Constitución de 1999, en este sentido, tomamos distancia del viraje que dio la revolución a partir del 2007 cuando pasó a un socialismo que fue mal implantado y que terminó en una mezcla ideológica con consecuencias difíciles.

3. La Plataforma Alternativa Bolivariana es otro espacio, distinto al movimiento Chavismo Bolivariano y Originario, allí convergen chavistas, ex chavistas y no chavistas que tienen un sentido patriota sobra la solución que debemos dar a la crisis y se desmarcan de cualquier forma de intervención o injerencia. Es en este espacio donde nos encontramos con diferentes figuras conocidas del chavismo, como ejemplo Juan Barreto, Wilmer Nolasco, entre otros.

4. Hemos nacido motivados por la crisis que castiga duramente a nuestro pueblo; por la amenaza de intervención e injerencia de factores externos; por la amenaza de exterminio que recibe el pueblo chavista de parte de sectores radicales de oposición; por la necesidad de preservar los postulados constitucionales de 1999.

5. Defendemos la soberanía y la autodeterminación como país, por lo que estamos en contra de cualquier forma de injerencia y rechazamos todo signo de intervención, motivo por el cual, en este momento, estamos emprendiendo una serie de acciones ante organismos internacionales con el fin de solicitarles que cumplan con su función mediadora e imparcial y que si de verdad quieren ayudar a Venezuela deben escucharnos a todos. En este orden, el día 19 de octubre, solicitamos al Secretario General de la OEA ser escuchados en base a dos planteamientos específicos: 1) Discutir sobre la xenofobia hacia el pueblo chavista y el odio social que afecta cualquier salida pacífica a la crisis y 2) Que como Secretario General haga un alto en la política de la confrontación y la injerencia, para que la OEA, a través de un representante especial, se proponga a actuar como mediador y observador en un proceso de negociación entre el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y el Pueblo de Venezuela. A quienes desde el oficialismo nos atacan le decimos: No estamos haciendo unión ni con Almagro ni con nadie que lesione a nuestra patria, simplemente tenemos que salir a ocupar espacios que hasta ahora solo recibe a la oposición.

6. Asumimos que no es con sanciones, bloqueos o intervenciones como se resolverán nuestros problemas, tampoco es cerrando y cercenando los espacios democráticos, mucho menos persiguiendo o encarcelando a los que disientan.

7. Proponemos al país una salida negociada y socialmente consensuada para que goce de legitimidad, es por ello que promovemos un proceso de negociación plural, abierto y transparente, entre Gobierno y otros factores distintos y ajenos, los cuales no se sienten representados por los dos grandes bloques polarizados y estos son: Pueblo opositor, pueblo chavista, los trabajadores que luchan, los campesinos, las universidades, los intelectuales, los indígenas, las iglesias, los estudiantes, los empresarios, los movimientos sociales, los militares y demás fuerzas que hoy son invisibilizadas. El resultado principal de este reencuentro y reconocimiento de la sociedad en torno a una salida consensuada debe ser un marco de reconciliación con acuerdos mínimos para dar apertura a un gobierno de concertación y unidad nacional.

8. Estamos consciente de que no faltará quien nos ataque y quiera generar confusión con nuestra postura, sabemos que lloverán descalificaciones y amenazas, pero eso no nos amilanará porque estamos convencidos de que es el momento de la Patria lo cual demanda deponer viejas rencillas y diferencias para ponernos al servicio de ella.

Me despido anunciando que iremos a todas partes, nos reuniremos con todo el que quiera escucharnos y trataremos de aportar nuestro humilde esfuerzo en aras de destrancar el juego político y salir del laberinto.

Mensaje especial. En lo personal no guardo rencor por quienes nos descalifican, yo sí admito que en nombre del pueblo y de una esperanza se hizo mucho daño y aunque no soy responsable directa porque nunca tuve un cargo de decisión, con mi voto ayudé a que esto se consolidara, si tenemos que pedir perdón por eso, tanto mi persona, como este movimiento lo hacen: Pedimos perdón por todo el que ha perdido a un ser querido por la falta de una medicina, por desnutrición, por la inseguridad, en el camino de la diáspora, pedimos perdón a todo el que fue expropiado sin sentido o botado de su trabajo por motivos políticos, ahora me pregunto: ¿qué hacemos con todo ese sentimiento?, ¿nos seguimos quedando en “la cuenta por cobrar” mientras el tiempo pasa y el pueblo muere?, o avanzamos en una salida, por último, es y será la justicia y no la venganza el bálsamo sanador.

Indira Urbaneja Marun

Vocera del Movimiento Chavismo Originario y miembro de la Plataforma Alternativa Bolivariana

@indiurbaneja

@ChavismoB

