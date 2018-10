Carlos Larrazabal: Según el Gobierno, vivimos en Disneylandia

ND / 21 oct 2018.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazabal, acusó al Gobierno nacional de no rectificar el modelo económico y al mismo tiempo tratar de venderle a los venezolanos la idea de que el país está enrumbado hacia el provenir.

Así lo dijo en el programa dominical de Carlos Croes por Televen.

“Esta semana, en una cadena nacional, los gobernadores hablaban de una Venezuela que uno no observa. Pareciera que fuera Disneylandia. De las potencialidades de Guayana y en Guayana todas las empresas básicas está cerradas. De las potenciales del turismo en Margarita y los ferrys de Conferry se hundieron… esa es la realidad y el Gobierno en vez de enfrentarla sigue tratando de crear una ilusión”.

Luego se refiriò a la escasez de divisas para adquirir insumos importados. “Si tú llegas a ir al Dicom y tienes la suerte de que te asignen algo, primero que son cantidades totalmente insuficientes para el tamaño de la economía venezolana. Fíjese que desde que arrancó el Dicom en su nueva etapa, desde agosto hasta ahorita, se han asignado alrededor de 60 millones de dólares. Sesenta millones de dólares para las necesidades venezolanas es prácticamente nada. La empresa que más le pueden dar, y no he visto a una que se lo hayan dado, le pueden dar 400.000 dólares mensuales. Como referencia, un barco de materia prima, granelero… de alimentos te puede costar 15 millones de dólares. Osea, es una gota de agua en el desierto y si ahora te asignan euros… y como nuestros proveedores están mayoritariamente en los Estados Unidos. Al final, lo que haces es poner todo más costoso en las operaciones financieras… Eso no va al fondo del problema. Al final del día esas son medidas ideológicas que tratan de apartar el dólar de la realidad venezolana”.

Reiteró que las casas de cambio locales solamente compran dólares o divisas. “Pero si tú vas a comprar, tienes que ir al Dicom”.

Y ante una pregunta sobre la situación de los empresarios, Larrazabal respondió: “Las empresas ahorita están sobreviviendo de forma muy angustiante. Los niveles de inventarios cada día están más bajo… no hay insumos… es un mercado que sigue totalmente seco y con un proceso hiperinflacionario que nos está agobiando y descapitalizando… la única forma de solventar este problema es cambiando el modelo económico del socialismo del siglo 21. Es incentivando la producción. Es corrigiendo los desequilibrios macro económicos… hay que crear confianza. Hay que conseguir financiamiento internacional para que la producción pueda subir y salir del enfoque ideológico de destrucción de la economía”.

Larrazabal criticó también la política de “precios acordados” en un ambiente hiperinflacionario. “Pero tú mantienes unos precios supuestamente acordados o controlados que supuestamente los van a revisar periódicamente… los precios que se acordaron en el mes de agosto se prometieron, con los que negociaron porque muchos fueron impuestos, que en 30 días se iban a revisar… Al sol de hoy no se han revisado… y ya esos precios están totalmente rezagados”.

