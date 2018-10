Cabello, sobre muerte de Albán: Es triste ver a la oposición hacer política con la muerte

Oleg Kostko / foto: @ConElMazoDando / 10 oct 2018 / act: 8:45 p.m.– El presidente de la ANC, Diosdado Cabello se pronunció sobre la muerte de Fernando Albán y criticó que la oposición venezolana “haga política con la muerte” de éste.

“Lamentamos profundamente cualquier muerte, pero es muy raro que un Gobierno se autoflagele de esa manera para ponérsela facilita ya nosotros hemos aprendido esa lección. Da mucha tristeza que la oposición siga haciendo política con la muerte y no respetan ni siquiera la decisión de una persona de quitarse su propia vida”, expresó Cabello en su programa semanal Con El Mazo Dando.

“No la respetan porque ellos son los ganadores y son los que quedaron vivos, primero porque evitan que alguien diga cosas que tenía que decir y segundo porque se arma el escandalo contra Venezuela”, agregó el también vicepresidente del Psuv.

“Respetamos profundamente los derechos humanos, hoy salió nuestro fiscal general hablando que no hay en ninguna de las muestras médicas forenses señales de golpes de lesiones distintas de las que sufre una persona de haber caído de una altura de 10 pisos, lo dijo ¿qué ellos van a decir lo contrario? allí esta nuestra consciencia”, reiteró Cabello sin hacer mención a las contradicciones en las declaraciones de Saab.

Además, calificó como hipócritas a quienes exigen una investigación sobre la muerte de Albán. “¿Qué ellos piden una investigación? Hipócritas ¿por qué no piden una investigación por la muerte de Oscar Figuera que lo quemaron vivo? (…) ¿por qué no piden una investigación por el magnicidio en grado de frustración contra el presidente, porque los muertes de los nuestros no valen?” cuestionó el dirigente de la tolda oficialista.

Cabello se rehusó a leer las noticias respecto a Albán en su programa. “Es una locura de la derecha estar haciendo fiesta con la muerte de un ser humano, yo de verdad no los voy a complacer ni siquiera nombrarlos ¿por qué? porque es una decisión de una persona”. También desestimó los señalamientos que aseguran que el concejal no se podría haber suicidado por ser católico. “Es una cosa absurda muy absurda, el tomó una decisión y la tomó el que no la quiera respetar que no la respete pero yo en lo personal respeto su decisión”.

“Ellos no, ellos quieren hacer una fiesta de esto, creen que con eso van a tumbar a Nicolás Maduro, olvídense de eso nosotros respetamos los derechos humanos y la investigación se está haciendo tal cual debe hacerse la investigación, sin sesgos de ninguna naturaleza y de ningún tipo”.

“Algunos pueden decir ¿que es responsabilidad del estado porque estaba bajo su custodia? si es verdad y nosotros lo asumimos pero sus acciones no son responsabilidad del estado, la investigación que se haga hasta donde tenga que hacerse, inventaron después una gente que jamas ha estado en el Sebin que no tiene ventanas en el piso 10, quieren armar un show y no van a poder”, finalizó.

