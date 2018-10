Cabello: “María Corina no tiene rating y quieren mantenerla en la tarima”

Oleg Kostko / foto: @ConElMazoDando / 24 oct 2018.- El presidente del ANC y dirigente del PSUV, Diosdado Cabello desestimó la recientes denuncias realizadas por el expresidente Andrés Pastrana sobre un posible intento de asesinato a María Corina Machado calificándolas como un intento de “mantenerla en la tarima”. Cabello, sin embargo, no hizo mención a la supuesta agresión sufrida este mismo miércoles por Machado y que era tendencia mientras hacía su programa en vivo.

“Es que el cuento de María Corina hace como cuatro meses: ¿no recuerdan que dijeron que la iban a meter presa? y que orden de captura contra María Corina, y el mundo en solidaridad el mundo de ellos, solidaridad con María Corina, como que se está apagando la velita, no tiene rating, no tiene mucho vuelo, y es necesario mantenerla en la tarima”, aseguró Cabello en su programa Con El Mazo Dando.

Además, desestimó la campaña de la dirigente de Vente Venezuela sobre el quiebre gubernamental. “La estoy escuchando con el quiebre desde el año 2006 y resulta que lo que están quebrados son los empresarios que llevaron a la ruina con el paro con la guerra económica, los que están quebrados son la gente de la clase media que ellos han perjudicado con sus acciones”, argumentó.

El dirigente de la tolda roja también se pronunció sobre los señalamientos de la líder opositora sobre su contacto con miembros del oficialismo. “Yo he dicho que ella escucha voces y si escucha voces seguro que también le habla a voces y seguro cree que habla con chavistas (…) tiene amigos imaginarios, pobrecita vale”.

Visita de Angelina Jolie a venezolanos en Perú

Cabello, cargó nuevamente contra la actriz Angelina Jolie tras su visita a los venezolanos que se encuentran en Perú. “El problema no es ella, sino el daño que le hace al mundo, porque a ella la mandaron a Libia, Siria a hacer el mismo trabajo, a África, a todos los países que han terminado invadidos por el imperialismo, son agentes de la CIA, del Pentágono de todos esos cuerpos quienes tiene el imperialismo para actuar (…) para que el mundo crea que han tocado el corazón a una estrella de Hollywood, para estrella de Hollywood aquí tenemos a María Corina”, dijo.

“Ella cree que lo que hay en Venezuela son cuatro dictadores, cinco dictadores y que aquí no hay un pueblo que respalda a una revolución, que equivocados están, creen que seguimos siendo Colonia, ¿por qué? Porque nos mandan a una actriz engañadora en la pantalla para que trate de engañar a los pueblos, que nadie se deje manipular, afortunadamente el pueblo nuestro es pila y comenzaron a burlarse, porque ella debería preocuparse de los 43 millones de pobres que hay en Estados Unidos y de los niños que encierran en jaulas”, agregó.

Acerca de la caravana de migrantes hondureños

El dirigente oficialista desestimó las denuncias del Gobierno estadounidense en las que ha asegurado que el presidente Nicolás Maduro es quien ha financiado la caravana de hondureños que se dirige hacia Estados Unidos

“Lo último que dijeron es que Nicolás está financiando la cosa y lo dijo el vicepresidente de Estados Unidos que el chavismo lo financia, ¿no es que estamos quebrados, no es que no podemos manejar ni un céntimo, que no hay liderazgo y que los pueblos y que están dormidos en el mundo y que no hay apoyo a la revolución bolivariana y como es que somos capaces por control remoto de meterle un chip a una cantidad de gente en el cerebro para que vaya y marche?, inventos del imperialismo en su cinismo”.

Sobre Lenin Moreno

Cabello calificó como “traidor a Correa y al pueblo ecuatoriano” al presidente de Ecuador Lenin Moreno por sus recientes críticas contra el presidente Nicolás Maduro. “Este es un traidor, pero no es traidor solo de Correa es traidor del pueblo ecuatoriano, y muy delicadito el señor pero tiene una delicadeza extrema porque él adónde va a tomado la moda de hablar contra Nicolás y contra Venezuela y si se le responde se enchina, (…) lo único que tienen ellos es la cartea para decir cuatro cosas de Nicolás pero detrás de eso no tienen argumentos“

“Él prefiere echar a nuestra embajadora porque no tiene argumentos para defenderse toca el extremo y nosotros echamos de aquí a su encargado de negocios”, finalizó.

