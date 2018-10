Cabello: Los que se chuparon a la revolución bolivariana ahora están fuera de Venezuela

ND /foto: Psuv / 6 oct 2018.- Así lo dijo el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, durante la plenaria del IV congreso del Psuv.

“Hagamos ese gran esfuerzo de la unidad revolucionaria. De mantenernos unidos ante cualquier circunstancia. Que nada ni nadie pueda dividirnos y no solo que no pueda dividirnos sino que cualquier intento de dividirnos se estrelle contra un gran muro… La unidad que nos pidió el comandante Chávez cuando vino aquel 8 de diciembre y nos dio la orden, una orden como dice nuestra profesora María Cristina… Y la dio con mucha firmeza, no era para que la discutiéramos… era para que la cumpliéramos. Los que queremos a Hugo Chávez, de verdad lo queremos y no nos interesan otras cosas sino la revolución y el proyecto político del comandante Hugo Chávez deberíamos cumplirla”.

“Y los que no quieren a Hugo Chávez y se aprovecharon de la presencia de Hugo Chávez están fuera de Venezuela. Se hace llamar chavistas y se fueron de Venezuela. Se chuparon a la revolución bolivariana. Nosotros nos quedamos aquí a luchar contra el pueblo”.

Etiquetas: Diosdado Cabello | Maduro | Psuv