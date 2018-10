Nora Bracho, tras apagón: Estamos en la ruralización total de nuestro país

Jennifer Suárez / 16 oct 2018.- La diputada Nora Bracho aseguró este martes que el apagón que se generó el día de ayer en al menos 14 estados del país se debe a que “el Gobierno se robó los recursos” para el mantenimiento de las plantas eléctricas.

“El día de ayer hubo un incendio en la subestación La Arenosa que impactó a diversos estados del país, y esto ocurre porque por aquí pasa la línea de transmisión de 765 kilovatios que se origina en El Guri. La información que tenemos es que se sobrepasaron los límites de transmisión y no funcionaron los sistemas de protección y los sistemas de respaldo. ¿Por qué? Por ausencia de mantenimiento, por falta de sustitución de equipos”, explicó durante el programa Noticias en Vivo, por TV Venezuela.

Indicó que “al haber una sobrecarga, claramente se va a incendiar una subestación”.

“Tenemos estados que en estos momentos todavía no tienen luz, como en el Zulia por ejemplo. Apenas hay zonas en las que el servicio eléctrico está retornando”, comentó.

“Lo más grave de esta situación es que continúa lo que nosotros hemos venido denunciando desde el año pasado, y el común denominador en la crisis de todos los servicios públicos que tenemos en nuestro país es la corrupción y la falta de mantenimiento. ¿Por qué? Porque se robaron los recursos”, precisó la parlamentaria.

Criticó que, tras cuatro horas son luz, “el señor Motta Domínguez no se había pronunciado acerca de lo que estaba sucediendo. De verdad que para nosotros no es satisfactorio, porque siempre sabemos la verdad, ya que la misma gente que trabaja en la industria eléctrica siempre habla y siempre dice lo que realmente está sucediendo”, manifestó.

“Estamos en la ruralización total de nuestro país, porque ¿cómo evoluciona un país sin electricidad? ¿Cómo sale un señor o una señora a la calle ahorita si pasó toda la noche sin electricidad? ¿Cómo se envía un niño a su colegio? ¿Cómo abre una empresa que hasta ahora no hay servicio eléctrico en algunas zonas del país? ¿Cómo es posible que se mueran las personas enfermas de los riñones porque no pueden hacerse las diálisis por las fallas eléctricas?”, se preguntó.

Y agregó que: “Hay hospitales en el país que no pueden atender a los pacientes porque sencillamente no tienen planta eléctrica y pasan buena parte del día sin servicio eléctrico. Y los que tienen plantas eléctricas, no tienen combustible, la planta se encuentra dañada, a la planta no le hicieron los mantenimientos debidos y no sirven… ¿Cómo un sistema de salud puede funcionar así? Es imposible”, sentenció.

Hasta los momentos estados como el Zulia, Táchira y algunas zonas de Barquisimeto permanecen sin servicio eléctrico. Usuarios de la red social Twitter han reportado que la luz ha llegado a varios sectores, pero no en la totalidad de los estados mencionados.

