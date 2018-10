La infamia de los bomberos presos

Es imperdonable que el caso de los dos bomberos detenidos, y a quienes se les imputa una pena de 20 años de cárcel por burlarse de Maduro al compararlo con un burro a través de las redes sociales, en estos momentos no haya tenido una mayor agitación, ni mediática, ni política, ni internacional; ¿será porque no son unos conocidos dirigentes? Esta situación es escandalosa en materia de violación de los derechos humanos, sólo superada en la actualidad con la abominación que sufrió el concejal Albán. Este castigo sobre el humor también merece aunque sea una referencia en la corte internacional aquella donde están llevando los abusos de Maduro; no estoy exagerando.

Sobre esta ridícula arbitrariedad del poder, que no tolera la mamadera de gallo, cabe añadir que el cuerpo de bomberos merideños, donde los funcionarios realizaron su mamarrachada que les está costando la libertad y el sufrimiento de sus familias, fue intervenido de manera inmediata e impusieron una junta interventora, pero no para atender las denuncias que motivaron a los dos infelices realizar su video de protesta, sino para que en 180 días revisen los procedimientos administrativos de carácter disciplinario.

¿Saben cuál es el delito que cometieron los bomberos Carlos Varón y Ricardo Prieto por estar echando varilla con un jumento? Les respondo, y cáiganse para atrás, ¡incitación al odio! Si este es el delito, entonces las puertas de los calabozos debieran estar abiertas de par en par para una élite gobernante que de manera constante, sistemática y omnipresente, utiliza el insulto, la descalificación, las amenazas, los anatemas, las sentencias sin pruebas ni juicios, y la hostilidad política y social. Sin embargos para estos humildes humoristas, sí hay el peso abrumador de una pseudo ley. Por supuesto que esto tiene una explicación más profunda en la lógica de las tiranías.

Alguien dijo por ahí que en una democracia nadie, por poderoso que sea, puede tener derecho a no ser insultado u ofendido. Sobre la base de esta máxima, el caso de los bomberos presos es otra demostración de que ese sistema de libertades es una ausencia contundente en Venezuela, país que por cierto ha gozado de las ocurrencias de buenos humoristas que han utilizado los chistes y las parodias para herir el poder hasta en los tiempos de mayor oscuridad tiránica, como la de Gómez. Es decir, la burla es una trinchera de lucha que ha sido objeto de la persecución, de la represión; la burla enferma al tirano, su piel sufre de salpullido, no tolera la mofa, y todo eso porque el humor lo desnuda de manera popular, le quita la capa y el traje de gala, lo deja al desnudo como el cuento aquel del monarca en cueros en medio de la risa colectiva. La burla es subversiva en cualquier tiranía; en democracia, la burla y el humor significan tolerancia; y si hay tolerancia, la sociedad trasciende, hay más calidad de vida, hay más respeto por la condición humana.

Desde este humilde espacio de opinión, llamo a la solidaridad nacional e internacional con estos bomberos. Llamo a la solidaridad con el humor, a la solidaridad con Aristófanes, con Chaplin y con Cantinflas; llamo a que alcemos las banderas de Job Pim y de Pedro León zapata; llamo a protestar por este abuso y a reírnos de ese poder que nos hambrea, que nos enferma, que nos censura, que nos tiraniza. Sé que hay otras prioridades al ver la mesa de la casa, pero la risa es un derecho, más aún cuando es acosta del despotismo.

[email protected]

