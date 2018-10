Beatriz Becerra pide a la comunidad internacional una intervención humanitaria en Venezuela

Luis Sequera / 25 oct 2018.- La vicepresidenta de la sub-comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, Beatriz Becerra, pidió a la comunidad internacional intervenir en la precaria situación del país, para acabar con la agonía de los venezolanos.

“La Unión debe promover en las instituciones internacionales una intervención humanitaria. La situación es ya catastrófica, pero puede empeorar todavía más. Hace mucho tiempo que dejó de ser el problema de un solo país para convertirse en la principal amenaza de la región”, afirmó Becerra por medio de un artículo publicado en el portal web El Español.

“Los venezolanos están huyendo. Los que pueden vienen a España o se trasladan a Estados Unidos. La mayoría busca refugio en países de América Latina: Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil (…) Crece la presión migratoria, aparecen campos de refugiados y se despiertan los instintos xenófobos que provocan reacciones minoritarias pero que no hay que desatender. Si el mundo no actúa, tal vez en unos años lo lamentemos profundamente y nos preguntemos –como ocurrió en otras tragedias– por qué no hicimos nada”, agregó.

“A nadie le gusta llegar a este extremo, pero creo que es hora de poner la posibilidad de la intervención humanitaria en Venezuela sobre la mesa. Está contemplada en el derecho internacional y amparado por las instituciones mundiales. Exige un proceso jurídico complejo y un gran esfuerzo de consenso”, precisó.

“Por más que el mundo no parezca vivir el momento más propicio para la acción coordinada, va en interés de todos evitar que Venezuela siga en caída libre (…) El orden multilateral de raíz liberal que emergió de la posguerra nos protege a todos de la arbitrariedad de los gobernantes tiránicos. Defender hoy a nuestros hermanos venezolanos es defendernos a nosotros mismos, en la medida en que compartimos unos derechos humanos inalienables. Hagámoslo por ellos y por nosotros”, argumentó la eurodiputada.

Etiquetas: Beatriz Becerra | crisis migratoria | intervención humanitaria