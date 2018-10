Armando Amengual: Venezuela puede percibir la desunión de la oposición

Jennifer Suárez / 11 oct 2018.- El dirigente político Armando Amengual aseguró este jueves que cualquier venezolano “puede percibir la desunión de la oposición”, por lo que hizo un llamado a la misma a que “unida busquen la solución a esta tragedia”.

“Cualquier venezolano puede percibir las diferencias que hay entre la oposición, por eso yo hago un llamado al reencuentro, a que nos unamos nuevamente por salir de esta crisis de una manera pacífica, que no implique muertos”, dijo durante el programa Vladimir a la 1, por Globovisión.

A su juicio, la muerte del concejal Fernando Albán “ha llevado a la población venezolana a un antes y un después de la política venezolana. No podemos seguir esperando a que nos invadan, sino salir de una manera pacífica”.

“Nosotros hemos propuesto que la comunidad internacional junto con el FBI vengan al país a investigar los hechos ocurridos con el concejal Albán el pasado lunes”, indicó.

Destacó que “muchos de los diputados de la Asamblea Nacional piensan que la población en el 2015 votó por ellos, pero la realidad es que votaron en contra del Gobierno, y eso ha conllevado a un gran conflicto y desunión de la oposición”.

“Actualmente nos encontramos en medio de un conflicto de un Gobierno que hace las cosas mal y una oposición radical que insulta si no se está de acuerdo con ella. Yo invito a que la oposición se una y se ponga de acuerdo para buscar las alternativas pertinentes que logren resolver el problema tan grave que vive el país”, precisó.

Gestión carabobeña

En cuanto a las labores que se han realizado en el estado Caracabo, aseguró que ciertamente hay cosas que la gobernación ha realizado y que hay que felicitar, como lo es el distribuidor de San Blas, pero “hay más problemas que esos”.

“Nosotros aplaudimos las labores de la gobernación de Carabobo en cuanto al distribuidor de San Blas, pero es lamentable ver que realicen solo una remodelación cuando en el país se pueden hacer vías más modernas”, subrayó.

Indicó que Valencia “tiene una gran cantidad de carencia en los servicios públicos. Los ciudadanos de ese estado, de esa ciudad, no tienen agua, no tienen gas, no tienen luz, y esos son problemas que verdaderamente se deben resolver”.

Etiquetas: Armando Amengual | oposición