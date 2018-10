En Anzoátegui, suegra mata a su nuera tras culparla por muerte de su hijo

View this post on Instagram

Triple feminicidio fue esclarecido por el Cicpc en Anzoátegui Maigualida del Valle Inima (38) apodada "Maigua"; Gabriel Alejandro Colmenares Inima (19) alias "Chichi" y Moises Jesús Ochoa Atagia (29), fueron detenidos por sabuesos del Eje Homicidios Anzoátegui tras ser identificados como autores materiales del triple feminicidio ocurrido en Barcelona, estado Anzoátegui. Durante las investigaciones se pudo conocer que Jaigreth Andreina Brito Carrión (16); María Fernanda Delgado Carrión (16) y Yetzabeth del Valle Hernández Boques (21), se encontraban en el velorio de Juan José Inima (pareja sentimental de María Fernanda e hijo de Maigualida); esta al presumir que dichas ciudadanas se encontraban involucradas en la muerte del mismo (hecho ocurrido durante un enfrentamiento con la Policía Municipal Juan Antonio Sotillo), las lleva bajo engaño hacía la rivera del río Neverí, donde conjuntamente con los mencionados proceden a maniatarlas y posteriormente estrangularlas dejando los cuerpo ocultos entre la maleza donde fueron localizadas tres días después en total estado de descomposición. Por este hecho también se encuentran por aprehender a Jesús Alfonzo Cordova Yaguran (19) y un adolescente de 17 años. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica #EficienciaOnada #DouglasRico