Antonio Ledezma: Si mi yerno resulta culpable seré implacable

Elías Rivas / 23 oct 2018.- El exalcalde metropolitano, Antonio Ledezma, reiteró este martes su postura en relación al caso de blanqueo de capitales en el que estaría involucrado el esposo de su hija Antonieta.

“Se están dando las investigaciones y confío en ellas porque la hace la justicia española y no la venezolana, espero que permita aflorar la verdad, yo respondo por mí y por mi conducta, pero si en el supuesto que se asignen esas responsabilidades seré implacable, porque no podemos tener doble moral, yo tengo una línea de combate contra la corrupción y seguiré manteniendo la misma línea”, dijo Ledezma desde Miami a las cámaras de VpiTV.

Indicó sentirse sorprendido por el hecho que su yerno esté involucrado en esto, pero esperará que sea la justicia española quien dé el último veredicto. No pide solidaridad automática, pues considera que no es propio hacerlo, tampoco evitará responder preguntas a periodistas en torno a este tema, sin embargo, sí pide evitar linchamientos y juicios de valor antes que se esclarezca el caso.

“Lamento y rechazo cualquier campaña sucia. Por allí empezó a circular una foto de mi hija Antonieta, llorando, y eso corresponde al primero de agosto del año pasado cuando mi hija asistió a un programa de televisión con el expresidente Pastrana, y lloró porque me habían trasladado al Sebin nuevamente. Se ha utilizado esta imagen para decir que mi hija está detenida, etcétera. Así como no pido solidaridad, espero que la justicia haga su trabajo y que sepan cuál ha sido la hoja de vida que he presentado a la opinión pública.

vaya al foro

Etiquetas: Antonio Ledezma | corrupción | España | Venezuela