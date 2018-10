Andrés Velásquez: Hace un año me robaron la elección y las corruptas del CNE no dijeron nada

ND / 13 oct 2018.- El excandidato a la gobernación del estado Bolívar, Andrés Velásquez, reiteró este sabado su rechazó a participar en las elecciones de concejales de diciembre, al recordar que hace un año el Consejo Nacional Electoral cometió un fraude en su contra y le quitó un “triunfo legítimo”.

Así lo dijo durante una asamblea de ciudadanos en el estado Bolívar junto al destituido gobernador zuliano Juan Pablo Guanipa, para recordar a Fernando Albán y para rechazar el “fraude electoral” cometido en ambos estados.

“Nuestra posición es de lucha, una posición que se distancia de las corruptas del Consejo Nacional Electoral que han irrespetado la voluntad del pueblo venezolano”, dijo.

Sobre el tema de un posible diálogo con el oficialismo, Velásquez reiteró su negativa. “Nuestra posición no es sentarnos en una mesa de diálogo con Nicolás Maduro. Cuando nos sentemos será para establecer un gobierno de transición nacional y no para mantener a Maduro por seis años más. A quienes tienen esa equivocada visión, los invitamos a sumarse, que se alineen con la lucha popular, con el malestar del pueblo venezolano”.

Y agregó: “Nosotros proponemos el camino de la protesta social, de reclamar lo que nos corresponde. Donde no haya agua, reclamo. Donde haya inseguridad, reclamo. Protesta nacional. Ese es el propósito y que luego tengamos la fortaleza y la inteligencia para articular todo ese malestar nacional”.

Velásquez fue más específico sobre los llamados a participar en las elecciones a concejales de diciembre.

“Al pueblo de Bolívar le robaron su soberano derecho al voto, su decisión. Desde aquí demostramos cómo hacen la trampa, cómo hacen el fraude. Dejaron a nuestro estado sin gobernador. En Brasil en menos de dos horas se contó manualmente más de 100 millones de votos, y aquí en cuatro días no sabían qué decir. Nosotros presentamos las cuentas y no nos la aceptaron. Aquí torcieron la voluntad del pueblo de Bolívar, porque tenemos un CNE de unas señores corruptas, tramposas, con las que el pueblo venezolano no puede participar”.

Etiquetas: Andrés Velásquez | CNE | fraude | Guanipa