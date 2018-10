Alonso Moleiro: Conatel censuró “Gente de Palabra” porque no quiere que uno diga su verdad

Jennifer Suárez / 10 oct 2018.- El periodista Alonso Moleiro aseguró este miércoles que el programa que conducía en Unión Radio, Gente de Palabra, fue sacado del aire por Conatel “por el simple hecho de decir la verdad sobre las elecciones en el país”.

“Durante el programa Gente de Palabra, transmitido por Unión Radio, estuve entrevistando a Henrique Capriles, con quien tenía mucho tiempo que no conversaba, sobre la situación que actualmente atraviesa el país, la posibilidad de las elecciones a concejales y la propuesta que él había hecho sobre confrontar el referendo constitucional planteado”, manifestó durante el programa La Fuerza es la Unión, por Radio Caracas Radio.

Tras ese último comentario, explicó: “Yo le dije que en las elecciones presidenciales no se logró elegir a nadie y que en el país no se va a lograr nada hasta que no exista el respeto a las instituciones y a los ciudadanos, que debería haber campañas con condiciones. Y más tarde, Conatel emitió un exhorto que luego fue mutando a una sanción que implicaba la salida del aire del programa”.

“Esto que pasó con el programa Gente de Palabra es lo que vivimos día a día con las censuras que realiza el Gobierno para que no se sepa la verdad de las cosas. Lo que yo siento de esto es que es un intento de normalizar la barbarie en el país”, destacó.

Moleiro calificó como “terrible” que “en una dictadura los atropellos se vayan normalizando”.

“Yo no dije ninguna mentira en el programa, en mayo se realizaron unas elecciones que estuvieron llenas de irregularidades ¿Cómo se puede confiar en un referendo cuando puede resultar igual?”, sostuvo.

A su juicio, “en Venezuela se perdió la república, se perdió la decencia. No es mentira cuando digo que nosotros prácticamente vivimos en un tercer y a veces pienso que hasta un quintomundismo, pero más lamentable todavía es que pareciera que este país no le importa nada”, insistió.

El programa radial Gente de Palabra, transmitido por Unión Radio y conducido por Alonso Moleiro y Esteninf Olivarez, salió del aire este martes, según los locutores, por órdenes de Conatel.

Estenif Olivarez hizo pública la información, al igual que Moleiro, y se despidió de sus radioescuchas a través de su cuenta Twitter.

“Hoy me despido de mi audiencia en Gente de Palabra, un espacio maravilloso que tuve el placer de compartir con el gran Alonso Moleiro. Conatel ordenó nuestra salida del aire… Unión Radio sigue siendo mi casa y estoy orgullosa de cada uno de mis compañeros, son mi familia. ¡Gracias!”, expresó.

