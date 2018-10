Alberto Barradas: Responsabilizo al Gobierno de lo que me pase

View this post on Instagram

Ayer tuve un cruce de palabras en Twitter con Iris Varela, ministra dentro del régimen dictatorial de Nicolas Maduro. En ese cruce ella amenaza y solicita que se me revoque el título de psicólogo y mi ejercicio profesional. Ante eso tengo algunas consideraciones que hacer. Hago responsable al régimen de Maduro de cualquier cosa que pueda pasarme, a mi familia o a mi equipo en Venezuela. Se que ya no puedo entrar a Venezuela debido a que tengo información de que me quieren apresar, adicional a anularme el pasaporte, en tal sentido paso a formar parte de los exiliados del régimen. Quiero que sepa el régimen que yo no les temo, que nunca les he temido y que siempre lucharé por la libertad de mi país. Yo no voy a disminuir mis esfuerzos en que uds salgan del poder y paguen sus atrocidades bajo el imperio de las leyes y la justicia. En cuanto a mi ejercicio profesional, poco importa que me quiten la capacidad legal de ejercer o revoquen mi titulo. Gracias a mi trabajo y a mi exposición pública durante años ya cientos de miles me conocen y saben de mi trabajo a nivel mundial. Podrán quitarme mi título, pero jamás mi conocimiento y el cariño de la gente que me sigue y que sabe como hago mi labor, cosa que seguiré haciendo. Así que lejos de afectarme, tengan seguro que si lo hacen, estarán haciendo crecer mi influencia. Por último, se que son capaces de inventar cosas sobre mi, buscar mi desprestigio y todas las suciedades que se que son capaces. Sepan que yo jamás miento sobre mi, que todos saben que clase de persona soy y que mis errores y fallas las he publicado una y mil veces, así que allí tampoco podrán lograr hacerme daño, y si inventan cosas que no he hecho, sepan que me defenderé, porque soy de los que no se queda callado. Conmigo no cuenten para hacer silencio ante uds. El que me conoce sabe que yo si soy de los que responde el golpe. Uds saldrán del poder. Uds pagarán todo lo que han hecho. Uds irán presos. Yo viviré en democracia en una Venezuela libre. Ese será el castigo de uds. #habiaquedecirlo