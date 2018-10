Agentes del Dgcim liberaron al sindicalista Luis Chaparro

Oleg Kostko / foto: @omargonzalez6 / 18 oct 2018.- Funcionarios del Dgcim liberaron este jueves al secretario general del sindicato trabajadores de Vencemos en Anzoátegui, Luis Chaparro tras haberlo detenido durante el transcurso de la noche de este miércoles.

Así lo informó el diputado Omar González en su cuenta de Twitter. “Última hora. Tras ser interrogado y pasar la noche en los calabozos de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), el secretario general de los trabajadores cementeros, Luis Chaparro, acaba de ser liberado”, anunció el parlamentario.

Chaparro fue detenido por los efectivos del DGCIM cuando se encontraba en su vivienda en el sector El Paraíso de Puerto La Cruz estado Anzoátegui, según González. “A la fuerza sacaron de su casa ubicada en el sector El Paraíso en Puerto La Cruz, al dirigente sindical Luis Chaparro, secretario general de los trabajadores cementeros de Anzoátegui”.

El dirigente estudiantil Villca Fernández confirmó su detención, aunque al conocerse la noticia se creía en un principio que quienes lo detuvieron eran agentes del Sebin. “La dictadura ataca nuevamente y ahora va por los sindicatos por orden de Nicolás Maduro Ahora funcionarios del Sebin detienen al Secretario General de la Federación de Trabajadores del Cemento, Luis Chaparro, en Puerto La Cruz”.

Al conocerse de su detención uno de sus hijos, Luis Chaparro Bello llegó a exigir la liberación de su padre. “Soy el hijo de Luis Chaparro, a esta hora mi papá no aparece y no sabemos nada de él. Pedimos por favor que nos digan donde lo tienen y que por favor no le hagan daño. Soy su hijo, y aquí también sus hijas. Por favor”.

Última hora!!! Tras ser interrogado y pasar la noche en los calabozos de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), el secretario general de los trabajadores cementeros, Luis Chaparro, acaba de ser liberado. pic.twitter.com/tKGPkzq2yE — Omar Gonzalez Moreno (@omargonzalez6) 18 de octubre de 2018

Ultima hora!….A la fuerza sacaron de su casa ubicada en el sector El Paraiso en Puerto La Cruz, al dirigente sindical Luis Chaparro, secretario general de los trabajadores cementeros de Anzoátegui, supuestos agentes del Sebin pic.twitter.com/22tjzzSH4y — Omar Gonzalez Moreno (@omargonzalez6) 18 de octubre de 2018

#URGENTE | La DICTADURA ataca nuevamente y ahora va por los sindicatos por orden .@NicolasMaduro Ahora funcionarios del .@SEBINoficial detienen al Secretario General de la Federación de Trabajadores del Cemento, Luis Chaparro, en Puerto La Cruz — Villca Fernández! (@Villca_FDEZ) 18 de octubre de 2018

Última hora!!!…abordo de dos camionetas negras sin identificación se llevaron detenido sin orden judicial a Luis Chaparro, secretario general del sindicato trabajadores de Vencemos en Anzoátegui pic.twitter.com/0oCHG4HQ65 — Omar Gonzalez Moreno (@omargonzalez6) 18 de octubre de 2018

Etiquetas: Anzoátegui | DGCIM | Luis Chaparro | Venezuela