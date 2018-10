Adriana Pichardo: Exigimos una justa investigación en el caso de las doctoras detenidas en Maracay

Elías Rivas / 30 oct 2018.- La diputada a la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, exigió este martes que se realice una justa investigación en el caso del supuesto rapto de un bebé en Maracay, que involucra a tres médicos hoy detenidas en la sede del Cicpc del estado Aragua.

De acuerdo con la parlamentaria, en este caso se realizó una detención arbitraria en la que no se cumplió el debido proceso establecido por las leyes venezolanas.

“No estamos denunciando el tema de la mala praxis, porque la ley de servicio médico tiene todo un procedimiento al respecto, lo que denunciamos es la detención arbitraria. No se cumplió el debido proceso, no hay una investigación, además, están culpando a tres jóvenes que parecieran no tener responsabilidad directa con el caso”, dijo Pichardo durante una entrevista para TV Venezuela.

Gabriela Zavala, Laura Murillo y Geraldine Arias fueron detenidas el pasado jueves 25 de octubre para ofrecer declaraciones en torno al fallecimiento de Rosa Mendoza, de 37 años, quien murió luego de dar a luz a su bebé en el Hospital Central de Maracay.

Las tres doctoras son acusadas de mala praxis y el rapto de uno de los bebés de Rosa Mendoza, pues al ingresar a la emergencia del hospital, la mujer aseguraba estar embarazada de morochos. La paciente mostró unos ecosonogramas que indicaban el embarazo doble.

Al iniciar el trabajo de parto, Mendoza fue remitida a quirófano para practicarle una cesárea, donde solo nació un bebé.

“Los médicos concluyen que el embarazo era de un solo bebé que nació y sobrevivió al parto complicado que tuvo la señora, es por eso que hoy dicen que hubo un rapto de un segundo niño, pero los médicos dicen que no existía. La información que nos dan los médicos es que el eco mostrado por la señora fue realizado en un módulo de Barrio Adentro y solo era una imagen lo que había mostrado”, mencionó la diputada Pichardo durante la entrevista.

También aclaró que el control de Mendoza inició al quinto mes de embarazo.

Las tres médicos permanecerán detenidas, al menos, 45 días más en el Cicpc, según lo indica el procedimiento. Pichardo indicó que no han tenido contacto con ellas.

