Abogado dice que Albán había sido presionado, pero que estaba bien

Jhoan Meléndez / 8 oct 2018.- El abogado de Fernando Albán, Joel García, indicó este lunes que pese a que este había sido presionado, estaba bien y no en “un estado como para suicidarse”.

“Estaba bien y no había sido golpeado. Había sido objeto de múltiples interrogatorios y presiones, pero no en un estado como para suicidarse”, aseguró en el programa Por donde vamos de Unión Radio, tras haberse reunido con su representado el pasado domingo en horas de la tarde.

Asimismo indicó que le fue negado el acceso a la sede del Sebin para constatar lo ocurrido con su defendido, y además señaló que que este no estaba en estado de depresión, por lo que tildó de “extraña” la hipótesis del caso.

“Dicen que se suicidó, pero hablamos con él ayer y estaba tranquilo, se le estaban imputando hechos, y de tener responsabilidad en ellos no hubiese regresado de Nueva York, donde reside su familia”, expresó.

Igualmente acotó que en Venezuela no existe ningún órgano de investigación penal que pueda hacer “investigaciones transparentes”, por lo que aseveró que se debe esperar resultados que se puedan refutar con “otros expertos, una vez que tengamos las experticias que ellos nos muestren”.

Por último hizo un llamado al fiscal Tarek William Saab a que asigne al caso funcionarios adscritos a la División de Derechos Fundamentales, para que se investigue este hecho “pero despojado de partidismo político”.

Etiquetas: Fernando Albán | Joel García | suicidio