Veppex solicita a Trump que prohíba la compra de petróleo a Venezuela

ND / 29 oct 2018.- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) envió una carta al presidente Donald Trump para solicitarle que implemente más sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, específicamente una que prohíba la compra de petróleo a Venezuela.

En el documento, compartido en las redes sociales, los dirigentes de Veppex agradecen a Trump “todas las acciones que ha emprendido su administración en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro”.

“Lamentablemente Nicolás Maduro, en vez de corregir, se ha radicalizado aún más, llegando al extremo de financiar movilizaciones que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos, lo cual podría ser considerado un acto de guerra… Es por eso que urgimos que se estudie la posibilidad de implementar sanciones que prohíban la compra de petróleo al régimen de Venezuela”, destacó Antonio Colina, presidente de Veppex, en la carta.

A juicio de la organización, el Gobierno venezolano “ya no solo está utilizando estas divisas para atentar contra el pueblo, sino también para atentar contra la seguridad y estabilidad regional”.

“Si el régimen de Nicolás Maduro no recibe más ingresos por la venta del petróleo, su aparato del terror no podrá operar… Es necesario que para acelerar la caída del dictador, no se le compre más petróleo, y así asfixiarlo económicamente”, acotó.

Etiquetas: Donald Trump | petróleo | Veppex