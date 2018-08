(Video) Patricia Poleo: El comunicado que leí es absolutamente fidedigno

ND / 7 ago 2018.- La periodista Patricia Poleo explicó este lunes por qué dio por cierto el comunicado que leyó el pasado sábado de la llamada Operación Fénix. Explicó que desde junio estuvo en contacto con una fuente militar de “altísima credibilidad” que el propio 4 de agosto le envió dicho comunicado.

Así lo dijo en su programa Factores de Poder, en una intervención de unos 14 minutos.

“El documento que yo leí es absolutamente fidedigno y pertenece a las personas que estuvieron involucradas… en lo que ocurrió… en el mes de junio una fuente militar de alta credibilidad para mí, que pertenece a oficiales activos que nunca estuvieron con el chavismo… esa fuente se comunicó conmigo en junio para solictarme algo muy genérico. ‘Tranquila’, le respondió, ‘esto es para la primera quinces de agosto'”.

Más adelante, agrega: “Yo no justifico los hechos, señores, pero hay seis venezolanos (los detenidos) que obviamente sabían que, quizás, ni siquiera iban a salir vivos de eso, fuera exitoso o no… Por cierto, desconozco el plan. No sé si el plan era que pasara lo que pasó o ir más allá. Ellos se arriesgaron sabiendo que lo más probable es que, si salían vivos, iban a salir como están ahorita: presos. Esa fue una operación que, en mi opinión, fue prácticamente suicida”.

“Desde el momento que ocurrieron los hechos hasta hoy yo he escuchado cualquier cantidad de disparates. El de la bombona de gas fue el más insólito, no por la bombona en sí misma sino porque quienes fueron los voceros de esta versión, entre ellos una agencia de noticias que para mí es muy seria, de mucha credibilidad, que es Associated Press”.

Etiquetas: Maduro | Operación Fénix | Patricia Poleo