Valentina Quintero: Se debe decretar la emergencia para Amazonas

Oleg Kostko / foto: @Valendeviaje / 6 ago 2018.- La presentadora Valentina Quintero denunció en varios tuits que las localidades del estado Amazonas se encuentran inundadas a causa de las lluvias caídas en la entidad en los últimos días

“En San Fernando de Atabapo solo quedan 300mts de tierra seca. Lo demás está inundado (…). Las cloacas se mezclaron con el agua de lluvia por el desbordamiento de los ríos. Peligro de epidemia. Se debe decretar estado de emergencia ya”, aseveró Quintero.

“No hay paso por tierra. La chalana no puede cruzar el Orinoco en el Burro. Solo cruzan las personas en botes pequeños. No hay transporte de otro tipo”, dijo también que dicho medio es “el único transporte posible en Amazonas. Miles de damnificados. Eliminaron el único vuelo semanal que había a Puerto Ayacucho. La incomunicación es total. Por qué no decretan estado de emergencia?”, dijo.

Agregó que el pronóstico es que las lluvias continúen durante este mes. “Las lluvias apenas comienzan en Amazonas. Se pronostican lluvias todo el mes. Qué tiene que pasar para decretar estado de emergencia?, reiteró.

Quintero detalló que el puente para cruzar a Colombia se encuentra intransitable por la inundación, además de que los operadores de servicio de telefonía tienen caída la señal. “Inundado el muelle para pasar a Casuarito – Colombia – por lo tanto la incomunicación terrestre es total y el único vuelo fue suspendido. Las operadoras celulares no funcionan.

Por último, aseguró que en Puerto Ayacucho la situación por las inundaciones es igual por lo que cuestionó al gobernador del estado ante su falta de disposición de no declarar el estado de emergencia. “Quién puede entrar a la Aduana ecológica de Puerto Ayacucho?. Así está la capital de Amazonas. Por qué el gobernador no exige decretar estado de emergencia?”.

