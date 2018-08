Uzcátegui: Sin reglas claras derogar ilícitos cambiarios es “más de lo mismo”

Oleg Kostko / foto: Unión Radio / 3 ago 2018.- La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, aseveró este viernes que la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios es “más de lo mismo” si no se especifican las tasas, condiciones y cantidades en las que podrían comercializarse las divisas.

“Sigue siendo un poco más de lo mismo (…) deja de ser un delito el intercambio de monedas en el país pero quedan muchas interrogantes, ¿a qué tasas la vamos a cambiar, será una tasa fija una tasa fluctuante, va a equipararse con el mercado paralelo, va a estar por debajo, que esperan ellos, de donde van a salir los dólares?”, cuestiono Uzcátegui en una entrevista difundida en el programa Por Donde Vamos de Unión Radio.

Declaró que en la actualidad “el país no tiene divisas, de hecho la última subasta del Dicom que hubo lo único que subastaron fueron 100.000 dólares ¿entonces de dónde van a salir las divisas?”. Sobre la propuesta del Gobierno de que el sector privado coloque las divisas Uzcátegui expresó que dicho sector lo que necesita es comprar divisas para obtener materia prima y maquinarias.

“Nosotros necesitamos es materia prima, insumos, necesitamos más bien comprar divisas que venderlas, el sector industrial necesita maquinaria, necesita materia prima, necesita repuestos, necesita un montón de cosas y okey perfecto que las pueda adquirir libremente pero de donde va a salir divisas”, dijo.

Uzcátegui agregó que hasta el momento “no hay nada claro, solo sabemos que ya no hay un delito en el libre intercambio de monedas pero más allá de eso no queda claro más nada”. La dirigente de Consecomercio emplazó al Gobierno a aclarar si “van a haber restricciones o no va haber restricciones, si es el libre cambio pero hasta qué punto”.

La presidente de dicha asociación declaró que para salir de la crisis “necesitamos saber que hay toda una economía que se va a repensar y que se va a replantear porque el modelo económico que actualmente se está aplicando en el país no genera confianza, (…) nadie puede invertir en un país donde tiene una espada de Damocles pendiendo sobre un ti cuando en cualquier momento puede llegarte un inspector y decirte que bajes los precios al monto que él quiera sin importar cuánto te costaron los productos”.

Por último, indicó que se necesita que “el gobierno ponga orden en el gasto fiscal y paralice la emisión de dinero sin respaldo para que la inflación se estabilice y detener esos altos índices inflacionarios que tenemos y que nos hace imposible la reposición de inventario. Sobre todo necesitamos que un gobierno que entienda que no es atacando al sector privado y acosando a los empresarios como vamos a salir de este problema”.

