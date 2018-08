Como una “medida ilegítima” califican remoción de inmunidad de Borges y Requesens

Oleg Kostko / 8 ago 2018.- Luego de conocerse el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Julio Borges y Juan Requesens en la red social Twitter políticos activistas y periodistas calificaron el hecho como una acción ilegítima.

“Una medida ilegítima desde un órgano ilegítimo a la orden de la dictadura de Venezuela. Exigimos se cesen todos los ataques y las persecuciones políticas”, así se expresó el secretario General de la OEA, Luis Almagro.

“Este régimen desde sus inicios con Chávez y luego con Maduro, se labraron una bien ganada fama de embusteros. Hoy nadie los quiere y nadie les cree. Acusaciones contra diputados es una infamia que el país entero repudia.”, aseveró el dirigente de La Causa R, Andrés Velázquez.

Al respecto, la periodista y escritora Ibéyise Pacheco expresó que “hace tiempo el régimen se la tenía jurada a Julio Borges. Era cuestión de tiempo y de la creatividad de Maikel Moreno para inventarle un delito”.

El activista y director Gustavo Tovar aseveró que “a Julio Borges lo persiguen porque no firmó presupuesto criminal que quería chavismo, porque no se prestó a la negociación esclavista que propuso sinvegüenza de Zapatero, porque como presidente de la AN pidió intervención humanitaria en Venezuela. Porque señaló que en Venezuela hay una tiranía”, dijo.

“Narco-tirano venezolano ahora pretende encarcelar al Premio Sajarov, diputado, y expresidente del Parlamento Julio Borges. La arbitrariedad autoritaria, el hambre, las enfermedades y la debacle económica, reinan en la Venezuela cubanizada”, declaró el exmandatario de Bolivia Jorge Quiroga.

El secretario de la Causa R, José Ignacio Guédez se solidarizó “con Julio Borges y Primero Justicia por la patraña infame de la dictadura que no perdonarán nunca su posición firme en Dominicana negándose a firmar la rendición. En La Causa R condenamos esta nueva oleada de persecución y alzamos voz en defensa de los demócratas”.

Etiquetas: ANC | Juan Requesens | Julio Borges | Venezuela