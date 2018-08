Transportistas prevén aumento de pasaje con la reconversión monetaria

Eva Gómez / foto: @primerapagina / 10 ago 2018.- El Presidente del bloque unido del transporte suburbano, José Luis Trocel, aseguró que tras la reconversión monetaria, el costo de pasaje se elevaría a la moneda de menor denominación del nuevo cono monetario.

Trocel señaló que el pasaje quedaría en BsS. 0,50 (actuales Bs. 50 mil), pues en el nuevo cono monetario no hay una moneda que represente a los actuales Bs. 10 mil. Expresó además que deberán reunirse con varios sectores para establecer la tarifa que se ajuste a la realidad.

“La reconversión monetaria va a causar un aumento de todo, porque la menor moneda sería de 50 mil bolívares, no se ha definido todavía, no estoy diciendo que va a quedar en 0,50”, expresó en una entrevista para el programa Primera Página de Globovisión.

El transportista acotó que está de acuerdo con el censo a los transportistas, pero no con que se utilice como un mecanismo de manipulación.

“Estamos de acuerdo con el censo, porque es un mecanismo científico para planificación. Lo que no estamos de acuerdo en que si el que no está censado no le van a dar aceite ni cauchos, no puede ser un mecanismo de presión. Afectan al transportista, pero también al usuario”, añadió.

