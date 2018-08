Transportistas de Lara: 95 % de las unidades están inhabilitadas

Emilys Sarache / 7 ago 2018.- Transportistas del norte de Barquisimeto en el estado Lara marcharon este martes en protesta por la falta de repuestos. Además, indican que solo funcionan 4 unidades de transporte.

Los transportistas reclaman al presidente Nicolás Maduro la falta de insumos para así poder continuar con sus labores y así poder atender a la comunidad.

“Necesitamos que nos doten de insumos para poder prestar un servicio a la comunidad, el pueblo necesita el servicio, no tenemos caucho no tenemos baterías, no tenemos aceite. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional y municipal, por favor, nos den una respuesta”, expresó.

Además, indicó que luego de entregar el pasado 6 de junio un documento, “ya van para 3 meses y no ha recibido ninguna respuesta”.

Por otro lado, otro transportista acotó que solo 5 % de las unidades funcionan, el otro 95 % se mantienen paradas. “La marcha de hoy no es sindical, no es política, es netamente gremial”, aclaró.

El pasado viernes 3 de agosto, muchos transportistas de Caracas salieron a las calles a manifestar debido a las precarias condiciones en que se encuentra el sector y en rechazo al Censo Nacional de Transporte.

Por su parte, el representante del Bloque de Transporte del Suroeste de Caracas, Pedro Jiménez, explicó que han pasado cuatro meses sin recibir insumos por parte de la Misión Transporte.

Jiménez acotó que el nuevo censo propuesto por el Presidente de la República representa un retraso en la entrega de repuestos a través de la venta supervisada. “No nos dan respuestas”, expresó.

Durante la protesta varios transportistas exigieron al Ejecutivo Nacional y al ministro de Transporte atender dicha situación, de lo contrario se mantendrían en las calles, con información de Diario La Nación.

#7Ago #Lara Transportistas del norte de Barquisimeto marchan en protesta por la falta de repuestos. Denuncian que sólo cuatro unidades quedan en funcionamiento. Reporte @carlosi_suarez – @TVVnoticias pic.twitter.com/yxNruLxajR — Reporte Ya (@ReporteYa) August 7, 2018

