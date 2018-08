Protesta de transportistas en el centro de Caracas: “Un caucho nos cuesta 250 dólares”

Emilys Sarache / foto de la protesta /3 ago 2018.- Una protesta de los cinco bloques de transportistas que operan en el centro de Caracas tiene lugar en este momento. El presidente del Bloque de Transporte del Suroeste de Caracas, Pedro Jiménez, aseguró que se trata de una protesta pacífica y justa.

“Es la desidia que todo este sector está viviendo. Tenemos aproximadamente en el parque automotor que servía a Caracas más de un 90 % del transporte público accidentado. Y con un paro técnico”.

Pidió al Gobierno que les suministren insumos a un precio accesible para poner en funcionamiento las unidades de transporte.

“Afuera en la calle nosotros no podemos acceder a un caucho que ya está llegando con un precio de 250 dólares. Nosotros no hacemos esa cantidad de dinero, no lo hacemos porque ya el bolívar no aplica los precios para el sector transporte público. Vamos a comprar un repuesto y eso varía entre de 40, 50 y 100 dólares y eso varia de un día para otro”.

Del mismo modo, Jiménez indicó que “queremos decirle al Gobierno que queremos seguir prestando nuestro servicio, al punto de que nuestras camionetas que salieron de la estación la paz nosotros llevamos pasajeros de manera gratis al sitio hacia donde se trasladan, porque queremos mostrarle también al usuario que sabemos las penurias que están pasando no es responsabilidad ni culpa nuestra”.

Por último, señaló que los cinco bloques que conforman Caracas tuvieron una reunión donde decidieron realizar la protesta en la Capital. Pero además que se llevará a cabo en otros estados del país.

“Caracas necesita aproximadamente 10.000 unidades para prestar un servicio óptimo (…) Tenemos cuatro meses que no recibimos insumos del parte del Gobierno”, sentenció Jiménez.

Etiquetas: paro | protesta | transporte