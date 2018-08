Trabajadores del Metro de Caracas exigen discusión del contrato colectivo

Angélica Antía /6 ago 2018.- Los trabajadores y jubilados del Metro de Caracas manifestaron en los alrededores del edificio Joseja Camejo de la Hoyada por las pésimas condiciones del transporte subterráneo y, además, exigieron mejoras salariales ante la crisis económica del país.



Juan Ovalles, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Metro (Ajupemeca), reclamó al Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas que aporte información a los trabajadores acerca de la discusión del nuevo contrato colectivo.

“Ellos se han reunido con la empresa y nosotros no conocemos el contenido de la propuesta que están haciéndole a los empleadores”, informó Ovalles, luego de esperar y no ser atendidos por el presidente de Sitrameca porque no se encontraba presente.

Destacó que tienen ocho meses esperando respuesta sobre el estado de sus contratos colectivos, por lo que harán un llamado a todo el sindicato para que se unan a esta exigencia.

“Estamos desesperados porque no sabemos qué vamos a hacer y cómo quedan nuestros contratos”, agregó.

Denunciaron que los salarios que devengan son “paupérrimos” y no los ayuda ni para comprar medicinas. “No nos alcanza ni para ir a una clínica. Nos rechazan constantemente porque no tenemos una buena póliza. Los salarios dan pena decirlo, estamos hablando de 5.000.000 bolívares. ¿Qué puede hacer un trabajador con 30 años de servicio dentro de la empresa con un salario como ese?”, rechazó Ovalles.

Po su parte, Andrés González, jubilado del Metro de Caracas, reiteró que los salarios no les cubren las necesidades básicas. Manifestó que en cuanto a los servicios funerarios, la empresa solo les cubre 600 mil bolívares. “Cuando un servicio funerario el mínimo está alrededor de 400 millones de bolívares. ¿Qué cosa puede servir a un trabajador del Metro para sentir que tiene que permanecer en la organización?”, concluyó.

