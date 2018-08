Trabajadores de la AN advierten que irán a huelga nacional este 20A

Emilys Sarache / 1 Ago 2018. Los trabajadores de la Asamblea Nacional advirtieron que de no ser escuchadas sus peticiones por un salario digno se irán a paro nacional, esto luego que este miércoles intentaran llegar a la sede el Ministerio de Finanzas y fueran retenidos por funcionarios de la GNB, quienes solo le permitieron la entrada a la diputada María Gabriela Hernandez para que entregara el documento con sus exigencias.

“El 20 iremos a la huelga nacional, huelga de todo el país, de todos los sectores trabajadores si el Presidente no escucha al país (…) Es el momento de estar en la calle y reclamar nuestra justa lucha”, expresó Andrès Rivero trabajador de la AN pidió al presidente Nicolás Maduro escuchar a todos los sectores laborales que se encuentran en las calles.

Andrés Rivero, trabajador de la Asamblea Nacional: El llamado que le hacemos al presidente, es que escuche a todos los sectores laborales que están en la calle, porque entonces iremos el 20 a huelga nacional #TVVNoticias por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/JEgFkPRYvy — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 1 de agosto de 2018

Así mismo, otro empleado de la AN le exigió al ministro de Finanzas en nombre de todos los trabajadores los siguiente: “cese de inmediato a todas acciones contrarias al derecho que violenta la estabilidad de los trabajadores de la AN. Segundo se ordena el pago de aumentos salariales, autorizadas por las autoridades de la AN, para todos los trabajadores, activos, jubilados y pensionados en un promedio de 19 salarios mínimos. Tercero se ordena el pago de inmediato de la bonificaciones y de todos los pasivos regionales 2015, 2016, 2017 y lo que va de año”

Por último, indico que “sí no nos dan respuesta hoy, una semana y tomamos las calles”.

#1Ago Trabajadores de la Asamblea Nacional le exigen al ministro de Finanzas que cancelen todos los pagos que les deben, de lo contrario aseguran que tomarán la calle en una semana #TVVNoticias por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/UduFrtTqQx — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 1 de agosto de 2018

Más temprano

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, impidieron el paso a los trabajadores de la Asamblea Nacional quienes este miércoles se dirigían hacia la sede el Ministerio de Finanzas para exigir una mejora salarial.

Los uniformados formaron un cordón humano para impedir que los manifestantes accedieran a la sede a formular sus exigencias, según reporte de usuarios en Twitter.

“Si no nos dan respuesta hoy, una semana, y tomamos las calles nuevamente”, advirtieron los trabajadores de la Asamblea Nacional.

Actualmente, las protestas han sido protagonistas en el país. Tanto médicos, enfermeras como de trabajadores públicos se mantienen en las calles, exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro una buena restructuración del salario.

El coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), Marco Antonio Ponce, explicó que durante los seis primeros meses del 2018, se han registrado unas 5.315 protestas que han tenido como resultado 13 asesinatos.

vaya al foro

Etiquetas: AN | GNB | Ministerio de Finanzas | sueldo | trabajadores