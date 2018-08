Trabajadores de Alcaldía de Libertador protestan por salarios dignos

Jhoan Meléndez / 2 ago 2018.- Trabajadores de los ocho sindicatos y cuatro asociaciones de jubilados de la Alcaldía del municipio Libertador se unen en “Alianza Sindical” para exigir salarios dignos a las autoridades.

“Nos unimos todos los sindicatos del municipio Libertador con una sola intención que es exigir un contrato colectivo digno. Tenemos seis años que se firmó el contrato colectivo y eso ya no sirve para nada (…) No nos alcanza ni para el pasaje”, manifestó uno de los representantes sindicales al canal TVVenezuela.

Asimismo precisó que el gremio no recibe ninguna bonificación y que la cestaticket se les va en nada. “Los trabajadores municipales estamos sometidos a todos los decretos que Nicolás Maduro hace (…) No puede ser que en seis años no nos hemos sentado a hablar con el alcalde anterior ni con el actual”, declaró.

De igual forma hizo un llamado a la alcaldesa Erika Farías a que se siente con todos los sindicatos del sector para llegar a un acuerdo en cuanto al contrato colectivo.

“Lo que exigimos en el nuevo contrato es un salario digno de Bs 50 millones, porque esos cinco millones del sueldo mínimo no es nada, e igualmente la cantidad que pedimos tampoco alcanza para mucho (…) Exigimos un contrato que nos sirva para medio comer”, concluyó.

Etiquetas: Municipio Libertador | protestas | sueldos dignos