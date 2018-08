Analogías históricas

Una declaración reciente del nativo de Colombia que usurpa la presidencia de la República con apoyo de la metrópolis cubana, tuvo el efecto de ocasionarme una de las mayores arrecheras jamás sufridas en estos largos años de caos, miseria y estupideces. Resumiendo, el sujeto aludido afirmó que el gobierno buscará eliminar carreras universitarias que, según el chavismo, no contribuyen al desarrollo de Venezuela, entre las cuales se incluirían la mayoría de las Humanidades, Idiomas, Estudios Internacionales, Ciencias Políticas y Sociales, entre otras.

El insólito planteamiento me impulsó a escribir un alegato a favor de las Humanidades y Ciencias Sociales en cuanto a su influencia en la formación de la cultura en general, en el desarrollo de los pueblos y demás aspectos relacionados; pero, meditándolo, renuncié a ese propósito; en efecto: el lector ilustrado los conoce y reconoce la enorme brutalidad de la afirmación; quienes la respaldan, es muy poco probable que sepan leer, y de saberlo al menos en forma rudimentaria, que se animen a descifrar un artículo de esa naturaleza (o cualquier otro escrito relativamente extenso y no doctrinario), y si por milagro lo hicieran, seguramente no lo entenderían.

El desgraciado acontecimiento también me hizo recordar otro ocurrido en el marco de la Historia Contemporánea que refiero a continuación.

Antoine-Laurent de Lavoisier (París, Francia, 26 de agosto de 1743-ibídem, 8 de mayo de 1794) fue un químico, biólogo y economista, considerado el padre de la química moderna. De sus investigaciones emerge una de las leyes fundamentales para la comprensión del cosmos: Con los cambios de estado experimentados por la materia, nada se pierde, nada se gana, todo se transforma. Y de ahí la idea poética de que todos somos polvo de estrellas.

Siendo economista, Lavoisier trabajó en el cobro de contribuciones; pero siendo su vocación la ciencia, en particular, la Química, utilizaba los ingresos provenientes de su modus vivendi en mantener su laboratorio y financiar sus experimentos. No hay indicios de que fuera un áulico o un opositor a la revolución que se desarrollaba en Francia; no obstante, al ser un funcionario del Estado se le acusó de ser partidario del Antiguo Régimen, o de la realeza; lo arrestaron (1793) y lo sometieron a juicio sumario. Estaban en plena Revolución Francesa; el país vivía un ambiente de caos, acusaciones arteras, juicios apresurados y matanzas arbitrarias bajo la apariencia de ajusticiamientos, más o menos similares a los llevados a cabo por Guevara en Cuba en los días tempranos de su revolución.

Inútiles fueron los alegatos a su favor de eminentes personalidades, destacando sus altos méritos científicos. El bestia que presidía el tribunal pronunció entonces la trágica y estúltica frase: “La revolución no necesita de científicos” y el genio fue condenado a muerte y guillotinado el 8 de mayo de 1794; tenía apenas 50 años. Su colega Lagrange dijo al día siguiente: “Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda comparar”.

¿No les recuerda lo regurgitado por Maduro refiriéndose a las Humanidades y Ciencias Sociales?

Han transcurrido doscientos años y pico y las bestias siguen en el poder…

