Salvatore Lucchese: No me he adjudicado “ninguna acción de la Resistencia”

ND / 7 ago 2018 / act: 7:48 p.m.– El exjefe de Polícia Salvatore Luchesse desmintió este martes haberse adjudicado alguna acción de la resistencia venezolana, esto en relación a una entrevista publicada por la agencia Reuters en la que éste aseguró haber participado en el supuesto atentado con drones en contra de Nicolás Maduro este sábado.

“Quiero aclarar públicamente que no estoy adjudicándome ninguna acción de la Resistencia Venezolana, simplemente soy un soldado más de la lucha libertaria que ha emprendido la resistencia para la libertad de Venezuela, no escondo mi lucha soy responsable de lo que digo con lo que hago”, expresó Luchesse a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo le pidió ” por favor a la agencia de noticias Reuters que publiqué la entrevista completa audiovisual que me realizaron el día de ayer para que se aclare todo el asunto”, dijo.

En una entrevista concedida a la agencia Reuters Lucchese reconoció que tuvo un papel en el ataque con drones perpetrado el pasado sábado contra el presidente Maduro en la avenida Bolívar de Caracas.

El activista político dijo que orquestó el ataque, que el gobierno ha calificado desde entonces como un “intento de magnicidio”, con militantes antigobierno y la “resistencia”.

De hecho en su cuenta de Twitter se declara como militante de esa “resistencia, que incluye a activistas callejeros, dirigentes estudiantiles, exoficiales y militares, reseñó el medio.

No obstante, Reuters comentó que no ha podido verificar las afirmaciones del ataque con dos drones que sobrevolaron la avenida Bolívar cargados, según informó el ministro Néstor Reverol, con explosivos C4, durante un acto por la celebración del 81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.

Hasta el momento han sido detenidas seis personas. El presidente Nicolás Maduro acusó a Colombia, específicamente al presidente saliente Juan Manuel Santos, la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y dirigentes de oposición de dirigir el ataque en su contra desde esa nación.

