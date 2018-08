Defienden en Twitter alquiler del Aula Magna para graduaciones de bachilleres

ND / foto: @hectorpeyre / 1 ago 2018.- Este miércoles un grupo de estudiantes de la UCV criticó que una promición de bachilleres del Colegio Santiago de León de Caracas realizara su graduación en los espacios del Aula Magna de la UCV, el tema generó reacciones tanto a favor como en contra. Algunas reacciones a favor fueron la del diputado Luis Barragán. “Ojalá que muchos de los críticos por el empleo del Aula Magna por liceístas tuvieran el coraje de defender a la universidad venezolana in situ. Claman a los cielos por el Aula Magna, y huyen cuando el problema real es el del colapso universitario”, apuntó.

“Amigos del Colegio Santiago de León. Para la próxima vayan al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela disfrazados de Vanessa Senior o Fidel Castro. Pasan sin problemas. Tienen a gente como Jesús Silva y el Nazi Zambrano dando clases pero deciden indignarse por veinte gatos del Santiago del León en el Aula Magna. Prioridades”, dijo el periodista Daniel Blanco en varios tuits.

“En el Aula Magna se graduaron mucho de los ministros y funcionarios de Chávez y de Maduro. Cualquier chamo que se gradúe de bachillerato honra más el Aula Magna”, resaltó Gustavo Rojas Matute.

“En el Aula Magna de la UCAB se han graduado colegios toda la vida y no conozco el primer ucabista indignado por eso. No faltará el desubicado que me diga ahora que no compare porque las Nubes de Calder y la casa que vence las sombras bla bla bla”, expresó Ibrahim Carmona.

Sin embargo, algunos rechazaron que los bachilleres hicieran uso de dichos espacios, entre ellos la abogada María Belandria. “Soy ucevista y me opongo a que nuestra Aula Magna se use para actos de grado diferentes a los de nuestra alma mater. Punto”, dijo.

Sobre el tema, Lesbia Rivas expresó que “como ucevista me uno al malestar y el disgusto por este hecho. No culpo al colegio si no a las autoridades que quieren mercadear espacios históricos y solemnes como el Aula Magna que representa la culminación de un gran esfuerzo. Mi rechazo total y rotundo a este hecho”.

“No es por desmeritar el logro de los muchachos, pero hay espacios debidos para ello. El llegar al Aula Magna, aunque suene elitista, a recibir su título se debe haber ganado en las aulas universitarias de la UCV”, aseveró Jesús Urbáez.

