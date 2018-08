Ramos Allup: El atentado contra Maduro no fue un montaje

Emilys Sarache / nota de prensa / 9 ago 2018.- Henry Ramos Allup, expresidente de la Asamblea Nacional y secretario general de Acción Democrática, precisó que el atentado contra Nicolás Maduro no fue farsa, puesto que “nadie hace un montaje de ese tipo para convertirse en el hazmerreír universal”.

“Les quiero decir de una vez que yo no creo que eso fue montaje. Y les voy a decir porque yo no creo que eso fue montaje, porque nadie hace un montaje para hacer el ridículo. Si tú haces un montaje, es para salir como dice el refrán, caballo blanco, como un héroe. Pero hacer un montaje para que Venezuela y el mundo vean a esos militares corriendo, ensuciando el uniforme… ¿Quién va a hacer un montaje para eso? Miren la cara a Maduro cuando ve el dron, que tampoco era que tenía la bomba atómica, era pólvora, no era ningún C4. Por supuesto que sonó duro y por supuesto que se chorrearon. La señora Cilia Flores se agachó y salieron los guardias y le pusieron a Maduro las cortinas por delante. Nadie hace un montaje para convertirse en el hazmerreír universal. Esa imagen de los soldados corriendo despavoridos le dio la vuelta al mundo. Eso ocurre exactamente cuando tenemos el problema con el Esequibo, y cuando tenemos el problema con Colombia, en medio de ese problema, miren la demostración de las gloriosas, heroicas y cojonudas Fuerzas Armadas”, sentenció.

En una asamblea de ciudadanos celebrada el pasado miércoles en Maiquetía, en el estado Vargas, Allup explicó que los hechos de la avenida Bolívar evidenciaron una falla “enorme” en la seguridad del Presidente y señaló, además, que lo ocurrido fue debido al malestar de la Fuerza Armada.

Asimismo expresó que “el hecho mismo de que se hubiera producido el atentado y hubiera llegado ese artefacto explosivo tan cerca de Maduro, lo que evidencia es falta de organización”.

“El aparato a 40 o 50 metros le reventó, eso quiere decir que hay una falla de seguridad muy arrecha. Pero además de eso, empiezan a salir esos grupos… que si los soldados en franela, que si los soldados en camisa, que si el Grupo Fénix, una pila de habladores de pendejadas para decir que ellos fueron los dueños del atentado”, acotó.

Allup también denunció que las acusaciones por flagrancia contra el diputado Juan Carlos Requesens y Julio Borges no tienen valides y dijo que posee información de que en los días siguiente pudieran producirse detenciones contra más diputados.

Precisó que “la flagrancia se define jurídicamente como el hecho que se está cometiendo o se acaba de cometer. Entonces, ni a Julio Borges que tiene meses fuera de Venezuela lo pueden acusar de haber incurrido en un delito flagrante, porque ni siquiera estaba en el sitio de los acontecimientos; y tampoco a Requesens que no estaba en el sitio de los acontecimientos. ¿Y cuáles son los elementos de incriminación? Un testigo con la cara tapada que tú no sabes quién es (…) Yo no quiero dar nombres, pero tengo información de que esto va a seguir, que tienen a cuatro diputados en la lista para detenerlos con el mismo procedimiento (…) y para eso cuentan con el respaldo de la Fuerza Armada yo no sé hasta dónde, porque todas estas cosas que están reventando tienen que ver con la interioridad de la Fuerza Armada, y conste que nosotros no estamos jugando a ningún golpe de Estado”.

Etiquetas: atentado | Maduro | Ramos Allup