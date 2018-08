Ramos Allup: Ni AD ni UNT se van a validar ante el CNE

ND / 2 ago 2018.- El secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, confirmó este miércoles que si partido no se validará nuevamente ante el CNE pues el procedimiento del organismo electoral – el tercero en su clase – está fuera de la Ley y la Constitución.

Así lo dijo en una asamblea de vecinos celebrada en la urb. San Martín en Caracas.

“Este jueves va a aparecer un documento suscrito por AD y UNT que va a llevar Vicente Bello al CNE. Es un estudio muy bien razonado con base en la disposición de la Constitución y en la Ley, diciendo que nosotros no nos vamos a validar porque no vamos a convalidar ese proceso. El año pasado validamos dos veces cuando no nos salía validación porque lo que dice la Ley es que tú estás obligado a validar cuando dejas de participar en dos procesos electorales nacionales consecutivos o si cuando participas, no sacas el uno por ciento”.

Y después remató: “Nosotros nunca hemos dejado de participar en dos procesos consecutivos y siempre que hemos participado, hemos sacado más del uno por ciento de los votos. Bueno. Dos veces nos obligaron a recoger firmas con todo lo que eso supone. Ahora no les vamos a convalidar ese proceso. Ese es otro atropello más, así que vamos a firmar el documento que redactó Vicente Bello y lo enviaremos al CNE. Nosotros no vamos a participar en procesos de validación”.

Ramos Allup se refirió a las “penurias que padecen tanto los venezolanos en el exterior como los que se han quedado en el país” e insistió en que bajo las actuales circunstancias puede producirse un estallido social o un golpe de Estado cuyo fin no puede determinarse con precisión.

“La salida debe producirse a través de elecciones libres y democráticas, pues cada vez que se han intentado salidas por la vía de la fuerza no ha producido ningún resultado positivo”.

