Rafael Ramírez: Al Gobierno de Maduro se le está acabando el tiempo

Emilys Sarache/ 6 ago 2018.- El exministro y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, aseguró que el país no aguanta la situación económica que atraviesa producto del modelo actual, por lo que, a su juicio, al madurismo “se le está acabado el tiempo”.

Mientras hablaba sobre su labor como ministro del Petróleo, en una entrevista concedida a El Pitazo, Ramírez expresó que “a Maduro se le acabó el tiempo, y al madurismo”.

“Vamos a ponernos en el año 2012, parece que hubiera sido hace cien años. No, fueron hace tan solo seis años”, sentenció.

Asimismo, explicó que el presidente Maduro “destrozó” a Petróleos de Venezuela, además enfatizó que aquellas obras y proyectos que fueron realizados por el chavismo actualmente no funcionan.

“Nicolás destrozó esa empresa desde el primer año. Hay tremendo proceso de desabastecimiento y el gobierno lo que hizo fue desarticular y desaparecer la empresa de la alimentación. Este es un país disfuncional, nada funciona”, apuntó el político, quien reiteró que al Gobierno de Maduro “se le está acabando el tiempo”.

“No tiene más chance y el país no lo aguanta. Si ellos no se quieren convencer de eso, creo que el país se lo va a indicar. El país no aguanta”, concluyó Ramírez.

