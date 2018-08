Punto de Corte: Denuncian desalojo de Ciudad Tiuna por burlas sobre atentado

Punto de Corte / 9 ago 2018.- Limbania Ramírez quien hasta hace poco era residente del edificio A-10 del urbanismo Ciudad Tiuna, denunció este jueves que habría sido desalojada de forma arbitraria del apartamento que ocupaba junto a su esposo luego de que éste se burlara del supuesto atentado en contra de Nicolás Maduro.

“Me dicen que me están desalojando porque yo vendo dólares y cambio efectivo al 400% aparte mi esposo hizo un comentario y se vino a reír en un chat de los vecinos del A-10 del supuesto magnicidio del presidente Nicolás Maduro”, denunció Ramírez a Punto de Corte.

La residente del mencionado urbanismo aseguró haber sido víctima de amenazas de muerte. “Me están amenazando, que si yo no me voy me puede pasar algo, el día lunes en la noche me amenazaron unos hombres que andaban con la señora Carolina Cestari y la de Zurda Conducta, diciendo que si yo no me iba me iban a matar”.

