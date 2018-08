Provea exige garantizar integridad física de Juan Requesens

Angélica Antía Azuaje / 8 ago 2018.- Provea exigió al Gobierno que garantice la integridad física del diputado Juan Requesens luego que fuese detenido junto con su hermana, la dirigente estudiantil y presidente de la FCU, Rafaela Requesens en la noche del martes por funcionarios del Servicio de inteligencia del Estado, al ser señalado por el mandatario, Nicolás Maduro, como “uno de los responsables” del atentado que sufrió el sábado.

Lea más: Maduro: “El psicópata Juan Requesens es el autor del atentado”

A través de Twitter, la ONG manifestó: “Gobierno de Maduro debe garantizar la integridad física del diputado Juan Requesens”

Por otro lado, condenó una vez más que se viole inmunidad parlamentaria. Indicó que la Organización de las Naciones Unidas “ha identificado que en Venezuela se realizan detenciones arbitrarias de manera sistemática y existen prácticas de tortura”

Por su parte, representantes de otras ONG reclamaron al Ejecutivo y a los organismos de seguridad del Estado que lleve con seriedad las pesquisas sobre el presunto atentado denunciado por Maduro, y que se respete el debido proceso.

De igual forma, pidieron que se terminen los procesos de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustos y las desapariciones forzadas contra quienes sospechen que pudieran estar involucrados en el suceso ocurrido el sábado en la avenida Bolívar de Caracas.

“Independientemente de las consideraciones, nos preocupan las consecuencias. Esto puede justificar un incremento de la represión hacia la disidencia, pues no es la primera vez que sucede. Este es un gobierno que ha mostrado un carácter represivo tan grave que se activó un examen preliminar ante la Corte Penal Internacional”, declaró Carlos Patiño, coordinador de Exigibilidad de Provea.

Las ONG repudiaron la aprehensión arbitraria y hurto de equipos de 11 periodistas que se encontraban en la cobertura del aniversario 81 de la Guardia Nacional. Reclamaron a los organismos competentes no utilizar el hecho violento para criminalizar a los ciudadanos que protestan contra la crisis del país, ni violar los derechos humanos de los que son encarcelados. “Que no se repitan las detenciones arbitrarias como las de los 11 periodistas el sábado. Que esto no se use para encarcelamiento de inocentes”, agregó.

Hicieron un llamado al gobierno a disponer de los canales democráticos para que haya una salida pacífica de la crisis que vive el país.

