Primer Ministro de Trinidad y Tobago no aceptará venezolanos en su país

Emilys Sarache / 1 Ago 2018.- El Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley PNM, señaló que “no está dispuesto a aceptar venezolanos en su país ni aún con una orden de la ONU que obliga a dar asilos políticos”.

“Mientras la situación de Venezuela se deteriora, una persona podría venir y nosotros de hecho podemos asistirlo ya que somos capaces de hacerlo. Pero tengan en mente no somos China, Rusia, no somos Estados Unidos, somos una pequeña isla espacio limitado con 1.3 millones de habitantes por ende no podemos ni permitiremos que las Naciones Unidas haga que seamos un campo de refugiados”, expresó el ministro el martes.

La crisis política, social y económica por la que atraviesa Venezuela ha traído como consecuencia que miles de venezolanos emigren para diferentes partes del mundo con la finalidad de buscar una mejor calidad de vida, y según declaraciones recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el éxodo de venezolanos a otros países de la región, que comenzó hace cuatro años, continuará a lo largo de 2018.

Según lo reseñado por El Nacional Uno de los principales destinos de los ciudadanos que salen de Venezuela es Brasil, según Isabel Márquez, representante de Acnur en ese país, quien dijo a EFE que “en los dos últimos años más de 111.000 personas (…) han entrado en Roraima, un estado del norte de Brasil”.

Tomás Páez, sociólogo de la Universidad de Caracas indicó que “La crisis política, económica y social, así como la creciente incertidumbre y la violencia han hecho que cada vez más venezolanos se vayan de su tierra natal”.

Por su parte, varias organizaciones nacionales como internacionales han pedido el apoyo a otros gobiernos para brindar ayuda a aquellos venezolanos que han emigrado.

Durante el mes de abril, la Agencia de Refugiados de la ONU (Acnur) pidió a los países donantes internacionales que dieran casi 50 millones de dólares para los emigrantes venezolanos, reseñó el portal web La Patilla.

Asimismo, la organización Acnur ha pedido a los gobiernos que adopten respuestas pragmáticas de protección para Venezuela.

