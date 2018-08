Presunto implicado en atentado a Maduro es un GNB de baja

#6agos "Me enteré que mi hijo está detenido por un tuit que me mostraron. No se de él desde la semana pasada",nos comenta angustiada, la madre de Juan Carlos Monasterio Vanegas, detenido por su presunta participación en #ATENTADOAMADURO y quien reside en #Maracay

— Gregoria Díaz (@churuguara) 6 de agosto de 2018