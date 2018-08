Fe y Alegría: Están pidiendo el carnet de la patria para inscribir alumnos en escuelas públicas

Emilys Sarache / 1 Ago 2018.- El carnet de la patria desde el año 2017 ha sido requisito como un documento de identificación, ya sea para obtener bonos o solicitar las cajas Clap; pero ahora perece que también será requisito para inscribir a los niños en las escuelas públicas. Así lo denunció al portal web radiofeyalegrianoticias.net un representante en el estado Sucre que no quiso ser identificado.

“Esto me parece a mí una falta de respeto, porque no tengo ninguno de los dos. Entonces qué pasa, el niño me va a perder los beneficios sí le llega el bulto escolar, sí le llega la Canaima, sí le llega los útiles escolares. No puede ser”, dijo.

El suceso se registró en la Unidad Educativa Antonio José de Sucre, ubicada en el sector Los Aguacates en San Juan de los Morros, donde al parecer las maestras están exigiendo a los representantes presentar el carnet de la patria y el carnet del Psuv, para inscribir a sus hijos en el nuevo año escolar 2018-2019.

“Los únicos requisitos que nos pedían antes era la cédula de identidad, la foto del niño y la partida de nacimiento. Eso era todo lo que pedían… ¿cómo van exigir un carnet? Eso es politizar. Nunca habían metido la política en las escuelas, ahora la están metiendo”, agregó el representante.

La presidenta de la Conferencia de Trabajadores de Venezuela seccional Guárico, Andrea Parra, enfatizó que esta nueva medida está afectando a los estudiantes.

“Nosotros sabemos, ante las leyes que rigen, los requisitos para la inscripción de un niño de un grado inmediato superior: solamente la partida de nacimiento, si no tiene edad de cédula, su boleta de promoción un grado a otro, por lo que nosotros de la CTV Guárico, rechazamos esa arbitrariedad de parte del régimen”, acotó.

Además, explicó “nosotros sabemos, ante las leyes que rigen, los requisitos para la inscripción de un niño de un grado inmediato superior, solamente la partida de nacimiento, si no tiene edad de cédula, su boleta de promoción un grado a otro, por lo que nosotros de la CTV Guárico, rechazamos esa arbitrariedad de parte del régimen”.

Parra, pidió a los representantes que denuncien ante a la Defensoría del Pueblo, lo que ocurre, reseñó el portal web Radio Fe y Alegría Noticias.

Por último, en días pasados el ministro del Poder Popular para la Educación, Elìas Jaua informó que los requisitos para inscribir a los estudiantes en las instituciones públicas, es la cédula de identidad o partida de nacimiento.

vaya al foro

Etiquetas: carnet de la patria | escuelas | representantes