Jaime Bayly admitió participación en hechos contra Maduro

Jhoan Meléndez / 7 ago 2018.- El periodista peruano, Jaime Bayly, el cual reside en Miami, admitió su participación en los hechos del pasado 4 de agosto donde hubo un atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

Durante su programa transmitido en una televisora de Miami, Bayly declaró que acudió a las reuniones donde se trató el plan para atentar contra el Primer Mandatario la semana anterior.

“Yo me enteré del plan durante la semana, me conminaron a una reunión que yo no quería ir, pero fui. Los escuché y me dijeron: ‘el sábado vamos a matar a Maduro con drones hemos probado los drones en Caracas, funcionan’ y yo les dije ‘hágale, vamos para adelante’”, declaró el periodista.

Después de lamentar el intento fallido, le advirtió a Maduro y dijo que “se prepare, porque el grupo que está conspirando, mis amigos, son bastante competentes, ya se llevó un primer susto, van a venir más (…) Es una lástima, los conspiradores han fallado esta vez pero por eso no van a tirar la toalla. Seguramente ya están preparando un próximo atentado”.

Bayly relató que el plan era “sobrevolar la tarima presidencial con dos cargadores explosivos, bajar sigilosamente los drones que podían parecer cámaras de la televisión oficial y despistar a la guardia presidencial y a sus francotiradores, y hacerlos estallar con poderosa carga explosiva cerca de Maduro para eliminarlo, darlo de baja y así tal vez iniciar una nueva etapa de libertad”.

De igual forma señaló que el plan no se concretó porque el dron “estalló antes de tiempo y demasiado arriba” debido a que eran monitoreados a través de teléfonos celulares, por lo que señaló que “no fue como ha dicho la dictadura que ellos lo destruyeron”.

Asimismo se ofreció a comprar otro dron en el caso que decidan ejecutar otro ataque contra el Jefe de Estado. “Si necesitan otro dron, pasenme la voz”, indicó.

Lea más: Senador Macías: Permisividad de Santos sostuvo dictadura en Venezuela

vaya al foro

Etiquetas: Atentado contra Nicolás Maduro | Jaime Bayly | Nicolás Maduro