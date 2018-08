Periodista denuncia amenazas de colectivos en el Censo Nacional de Transporte

Oleg Kostko / video: @GabyGabyG / 3 ago 2018.- La periodista Gabriela González, denunció haber sido víctima de amenazas por parte de presuntos colectivos oficialistas cuando le tomaba las declaraciones a una de las personas que realizaba la cola para sacar el carnet de la patria en el Censo Nacional de Transporte.

“Colectivos en la plaza Bolívar nos amenazan por tomar declaraciones de personas que no están de acuerdo con sacarse el carnet de la Patria o censarse. No solo nos amenazaron. También amenazaron al señor que declaraba, advirtiéndole que no le sacarían el carnet ni lo censarían”, denunció la periodista en su cuenta de Twitter.

El hombre expresó a González su malestar por tener que “sacarse obligado” el carnet de la patria y lo difícil que era tener que hacer la cola debido a una operación. “Yo voy obligado a sacarlo porque lamentablemente tengo una operación de la columna que me duelen mi piernas para estar parado y tengo que sacarme el carnet a juro y vengo del monte para sacarme el carnet porque lamentablemente allá donde estoy yo no lo hay”.

Respecto a la jornada, la comunicadora detalló que la misma se ejecutó con un alto nivel de desorganización. “La desorganización reinó gran parte de la mañana en la plaza Bolívar para el censo automotor así como para sacarse el carnet de la Patria. Las personas estaban desde las 6 de la mañana y a las 11 permanecerían en el mismo sitio en la cola”, aseguró.

“Primer día del operativo para el censo automotor y carnet de la Patria para poder pagar gasolina subsidiada, mediante unas medidas que el gobierno no ha explicado. Desorden y amedrentamiento de colectivos tuvo esta primera jornada”, agregó González.

En otro tuit, vaticinó que la medida implementada por el ejecutivo será un fracaso puesto a que el sistema de racionamiento a través de un chip ya fue intentado en los estados fronterizos y pese a esto el contrabando de extracción no se detuvo.

“A propósito del censo automotor q inicia hoy, hay que recordar que el racionamiento de gasolina comenzó en Táchira y Zulia con la implementación del “chip” con el mismo argumento que se usa hoy para el carnet de la Patria: ”evitar el contrabando”. Ya sabemos cómo terminará esto”, dijo.

