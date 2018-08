Pensionados protestan en Zulia: “40 mil bolívares no alcanza ni para los pasajes”

Emilys Sarache / 7 ago 2018.- Los pensionados en el estado Zulia salieron a protestar este martes en horas de la mañana, debido al poco dinero que reciben de su pensión.

Una señora de la tercera edad expresó que “no puede ser que nos paguen así, me dieron solo 40 mil bolívares y eso no alcanza ni para los pasajes”.

Por su parte, el presidente de Fetrazulia, Carlos Petit indicó que “deben zonificar a los pensionados, no puede ser que desde tres estados vengan a cobrar en el mismo banco”.

A su vez, indicó que ya han realizado muchas protestas y aun así no han recibido respuesta, sin embargo se mantendrán en las calles.

El pasado 19 de julio se realizaron en Caracas múltiples protestas durante la jornada de cobro, reclamaron que no se les pagó los 8.400.000 bolívares prometidos por el presidente Maduro, sino solo 2.000.000, reseñó el portal web Tal Cual Digital.

Debido a esto, los pensionados trancaron las calles cercanas a los bancos en Vargas, Táchira, Monagas, Caracas y otras partes del país para exigir el pago completo de la pensión

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) informó el pasado 10 de julio que los pensionados cobrarían los días 18, 19 y 20 por un monto de 8.400.000 de bolívares, correspondientes a los retroactivos de las pensiones de junio y julio, el depósito del mes de agosto y los bonos de ‘Guerra Económica’.

Por otro lado, en Valencia estado Carabobo, pacientes del centro de rehabilitación Bella Florida protestan debido a que no hay aire acondicionado, impidiendo que èstos no puedan utilizar rayos x y magneto. Además, no cuentan con agua, ya que unos antisociales se robaron la bomba.

Etiquetas: pasaje | pensionados | Zulia