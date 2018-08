Padre de Juan Requesens: Es hora de condenar a Maduro, es tiempo de que se vaya

Angélica Antía Azuaje / 9 ago 2018.-El padre del diputado Juan Requesens, Juan Guillermo Requesens, manifestó que cuando una región condena a uno de los suyos, la comunidad internacional escucha. “Es hora de que condenen a Maduro y le digan que es tiempo de que se vaya”, dijo.

“Desde el primer momento que mis hijos fueron secuestrados de mi residencia, no hemos sabido nada. Rafaela fue afortunadamente liberada a las 11 de la noche. Y fíjense el talante y la fortaleza de Juan, que cuando ella se despide de él que la están liberando le dijo: fuerza y pa’ lante. Fueron las palabras de Juan a su hermana”, indicó en La Fuerza es la Unión, programa que transmite RCR.

Comentó que tienen conocimiento que “supuestamente” está en El Helicoide. “Ahí fue donde lo dejó Rafaela bueno y sano. Hasta ahora no hemos sabido nada ni han permitido la visita a sus familiares. Logramos ayer, a través de los buenos oficios de la diputada Delsa Solórzano, mandarle un cambio de ropa con algo de comida. Del resto re puedo decir no he sabido nada de mi hijo. Hoy estaremos plantados ( a las afueras del Helicoide) exigiendo verlo, porque ese es mi derecho constitucional. Quiero saber en qué condiciones está, porque eso es lo normal y lógico”.

Denunció que el diputado por Primero Justicia tiene una cirugía bariátrica y necesita un régimen alimentario especial.

“A mí me preocupa su integridad y su sistema dietético, que lo puede descompensar. Sin embargo, hasta ahora no he sabido nada”, enfatizó.

“Yo a mis hijos los crié con principios y valores democráticos, apegados a la ley y a la Constitución. Y les he enseñado a tener fortaleza en los momentos difíciles y tener ese talante, esa fortaleza, ese espíritu de lucha y sobre todo cuando estamos del lado correcto de la historia y estamos actuando con bien, porque Dios sabe que estamos trabajando por tener un país mejor; de progreso, de justicia, de libertad”, concluyó Juan Guillermo Requesens.

