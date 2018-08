Omar Barboza asiste hoy a toma de posesión de Iván Duque

Emilys Sarache / 7 ago 2018.- El Gobierno de Colombia invitó al presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza este 7 de agosto a participar en la toma de posición de Iván Duque como presidente.

A través de la red de Twitter, Barboza dio el anuncio “participaré como invitado en la juramentación del nuevo Presidente de Colombia. Éxitos a la nación hermana. Gracias por la solidaridad que han tenido con los venezolanos en suelo colombiano”.

A la juramentación también fueron invitados por parte de la Presidencia de Colombia, Chile, Argentina, República Dominicana y Bolivia los cuales llegarán hoy a Bogotá.

Los jefes de Estados aterrizarán en el aeropuerto del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam).

El primer presidente en llegar será Sebastián Piñera, presidente de Chile a las 9:31 de la mañana. Seguido por el presidente de Argentina, Mauricio Macri a las 10:08 am, Danilo Medina Sánchez presidente de República Dominicana a las 10:50 am y Bolívar, Evo Morales a las 10:55 am.

Por su parte, el canciller de Perú, Néstor Popolizo llegará a la sala vip de la Cancillería en el aeropuerto El Dorado a las 12:55 am y el alcalde de Miami, Francis Suárez a las 6:15 de la mañana, reseñó el portal web El Estímulo.

Por otro lado, Venezuela estará representado por Omar Barboza, ya que la Presidencia de Colombia no invitó al presidente Nicolás Maduro, quien acusó a Juan Manuel Santos de haber organizado un atentado contra él, el pasado 4 de agosto mientras celebraba una acto.

Como se conoce, desde el pasado viernes, muchos invitados especiales han ido llegando al vecino país para ser testigos de la juramentación presidencial 2018-2022, que se llevará a cabo en la capital.

La periodista Carla Angola a través de su cuenta personal de Twitter informó que varios líderes de la oposición venezolana tuvieron una reunión a puertas cerradas este lunes, en Bogotà.

“A esta hora reunión entre líderes de oposición venezolana de todas las tendencias y estrategias a puerta cerrada, en Bogotá”.

Etiquetas: Colombia | Iván Duque | Omar Barboza